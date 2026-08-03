Como-Chalobah, accordo raggiunto con il Chelsea. E la Juve sorride per Lucumi

Il Como piazza uno dei colpi più importanti della sua estate e, indirettamente, regala una buona notizia anche alla Juventus. Il club lariano ha infatti raggiunto l'accordo verbale con il Chelsea per Trevoh Chalobah, mettendo di fatto fine alla propria ricerca di un nuovo difensore centrale. Una trattativa che vale complessivamente fino a 36 milioni di euro tra parte fissa e bonus e che modifica gli equilibri del mercato, soprattutto per i bianconeri, impegnati da settimane sul fronte Jhon Lucumí. Con il Como ormai orientato sul centrale dei Blues, infatti, una delle concorrenti più insidiose si sfila dalla corsa al colombiano del Bologna.

Chalobah dice sì al Como: affare da 30 milioni più bonus Come rivelato da Fabrizio Romano, il Como e il Chelsea hanno trovato l'intesa verbale per il trasferimento di Chalobah. L'operazione prevede una parte fissa da 30 milioni di euro, sei milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita in favore del club inglese. Decisiva anche la volontà del difensore, che ha spinto con forza per trasferirsi in Serie A e sposare il progetto tecnico di Cesc Fabregas. Manca ormai soltanto lo scambio dei documenti tra i due club prima delle firme, attese nel corso della settimana. Per il Como si tratta di un investimento di primo livello, destinato a consegnare a Fabregas un nuovo punto di riferimento per il reparto arretrato. Il tecnico spagnolo avrà così a disposizione un centrale di esperienza internazionale.

Juventus Calciomercato, balzo in avanti Juve e follie Chelsea: la classifica di chi ha speso di più Juventus, un ostacolo in meno nella corsa a Lucumí L'accordo ormai definito per Chalobah produce effetti anche sul mercato della Juventus. Il Como, infatti, aveva inserito Lucumí tra i principali obiettivi per rinforzare la difesa e il centrale del Bologna rappresentava una concreta alternativa qualora la trattativa con il Chelsea non fosse andata a buon fine. Con l'arrivo dell'inglese, il club lariano esce di fatto dalla corsa al colombiano, lasciando ai bianconeri un concorrente in meno in una delle operazioni più importanti di questa fase di mercato. Per la Juventus si tratta di un'opportunità da sfruttare. Il domino dei difensori, dunque, potrebbe favorire proprio la Juventus. Mentre i lariani si preparano ad accogliere Chalobah come nuovo leader della retroguardia, a Torino può crescere la fiducia di poter accelerare l'assalto a Lucumí e avvicinare un altro tassello fondamentale per la squadra del futuro.