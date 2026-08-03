"Tre assenze e perdi il posto": la verità sugli abbonamenti del Como e polemica sulle nuove regole

Il modello Como è stato esaltato in questi ultimi anni per essere stato capace di passare dalla Serie B alla Champions League. "Diventare come i Lakers del calcio italiano", questo il sogno del presidente Suwarso che sulle sponde del lago lariano ha deciso di creare un progetto ambizioso, che avvicini sempre più tifosi da tutto il mondo. E proprio con i tifosi, in vista della prima storica partecipazione alla massima competizione europea, è scattata qualche frizione sul severo regolamento comunicato dalla società in merito alla campagna abbonamenti del club per la stagione 26/27.

La novità che divide La novità è legata al regolamento dello stadio e dei biglietti, dove il club esordisce così: "Con la domanda per le partite casalinghe più alta che mai, vogliamo assicurarci che i biglietti rimangano ai tifosi del Como e che il Sinigaglia continui a essere un luogo sicuro e piacevole per tutti". Una modifica in particolare sta facendo discutere i tifosi azzurri: "I titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di tre partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club e senza un motivo valido, potranno perdere l’abbonamento e il diritto di rinnovarlo". Una decisione che il club spiega così: "Vogliamo che ogni posto disponibile venga occupato da tifosi del Como. Per questo motivo, i biglietti emessi per i sostenitori del Como dovranno essere ceduti esclusivamente ad altri tifosi del Como. Queste modifiche sono state introdotte per tutelare i nostri tifosi, mantenere la tribuna un ambiente a misura di famiglia e preservare l'atmosfera che rende speciale il Sinigaglia".

La regola per i tifosi ospiti La seconda modifica sta invece facendo discutere tutte le altre tifoserie. Oltre a comportamenti offensivi, minacciosi o discriminatori che possono annullare il biglietto o la revoca dell'abbonamento interessato, si fa riferimento anche all'esibizione di abbigliamento della squadra ospite al di fuori del settore ospiti: "Con riferimento a tutti i settori dello Stadio, ad eccezione delle aree riservate ai tifosi ospiti (curva ospiti), non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite (da intendersi: maglie, sciarpe, giacche, felpe o altri indumenti e/o oggetti che chiaramente saranno riconducibili ai simboli e colori sociali della squadra ospite), per cui il Como si riserva altresì di applicare la misura dell’allontanamento nel corso della gara. Quanto disposto a questo punto non si applicherà alla delegazione ufficiale della squadra ospite (rappresentanti, dirigenti, staff, familiari dei calciatori), e ai relativi ospiti e sponsor, ai quali il Como potrà riservare specifiche aree all’interno della Tribuna e Hospitality".