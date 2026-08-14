Delap del Chelsea nel mirino del Como: i dettagli dell'operazione che metterebbe tutti d'accordo

Dopo l' acquisto del difensore Trevoh Chalobah , il Como pensa a un nuovo calciatore Chelsea : l'ultimo obiettivo è Liam Delap . Il ventitreenne è un profilo che piace a Cesc Fabregas , ancora alla ricerca di un nuovo attaccante che possa alternarsi con Tasos Douvikas nel corso della stagione. I lariani puntano a costruire una grande squadra che possa lottare per le posizioni di vertice in Italia e non sfigurare in campo europeo, con la prima storica partecipazione alla Champions League.

Il primo grande obiettivo per l'attacco del Como è stato Moise Kean , che di recente ha ricevuto importanti apprezzamenti anche da parte dell'allenatore del Real Madrid José Mourinho . Viste le difficoltà per arrivare al ventiseienne ex Juventus, i lariani hanno iniziato a guardarsi intorno. L'ultimo profilo sondato è quello di Liam Delap . Arrivato al Chelsea la scorsa estate per 35 milioni di euro, il ventitreenne non è riuscito a ritagliarsi spazio importante allo Stamford Bridge.

Il Como valuta l'ipotesi di accoglierlo in prestito. I rapporti con i blues sono ottimi, soprattutto alla luce della recente operazione chiusa per Chalobah. Nella sua prima stagione al Chelsea, il classe 2003 ha giocato 47 partite tra tutte le competizioni, impreziosite da tre gol e cinque assist.

Numeri e opportunità

I numeri della scorsa stagione non hanno ripagato l'importante investimento di 35 milioni di euro fatto nell'estate del 2025. Liam Delap ha faticato al Chelsea, segnando soltanto tre gol di cui uno in Premier League e uno in Champions League. Adesso, il ventitreenne inglese potrebbe aprire al prestito al Como, che gli darebbe l'opportunità di rilanciarsi in un campionato importante come la Serie A oltre alla vetrina europea data dalla Champions. Il Chelsea aveva deciso di investire su Delap dopo la grande stagione all'Ipswich: 12 gol e 2 assist in 37 partite nella stagione 2024/25. E lo stesso club inglese potrebbe dare l'assenso, liberando una casella visti i tanti esuberi in rosa.