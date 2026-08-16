Como, la meglio gioventù di Fabregas: "Chalobah è pronto. Liberali? Non l'avremmo mai preso se..."

Una magia di Martin Baturina e un ko sopraggiunto soltanto ai rigori. Si è concluso così il primo test Champions del Como, che all'Emirates Stadium si è misurata con i finalisti della competizione regina reggendo l'1-1 fino allo scadere dei tempi supplementari. I lariani sono ora impegnati ad Anfield nell'ultima amichevole prima dell'esordio stagionale che sabato 22 agosto vedrà gli uomini di Cesc Fabregas scendere in campo a Udine per la prima di campionato. Un altro test europeo che dirà molto sulle condizioni di Nico Paz e compagni: appuntamento alle ore 12.30 di domenica 16. Nel mentre, il tecnico spagnolo ha fatto il punto sugli ultimi rinforzi di mercato, tra cui l'ex Chelsea Trevoh Chalobah e il talento azzurro Mattia Liberali: "Non è il tipico acquisto giovane, è già un giocatore fatto con più partite di livello - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Ha giocato ogni settimana contro i migliori della Premier League, dimostrando tantissima qualità".
Fabregas: "Liberali farà bene"
Così invece sull'attaccante classe 2007, reduce dalla stagione in Serie B con il Catanzaro, nel corso della quale si è guadagnato le attenzioni delle big italiane, incluso quel Milan dove è cresciuto tra giovanili e formazione Futuro, salvo poi scegliere il lago come prossima tappa della propria carriera: "Liberali? Se non lo vedevamo pronto non l'avremmo mai preso. Giocatore di grandissima qualità, personalità e umiltà, sono convinto che farà bene. I giovani? Proviamo sempre ad aiutare i ragazzi partita dopo partita. Loro devono giocare come quando erano piccoli. Certo, c'è più pressione e più aspettative, ma succede a tutti".