Como, pari di spessore in casa del Liverpool: Chiesa-Morata, ex Juve contro

Termina con un pareggio a reti inviolate l'ultimo test Champions del Como, sceso in campo a Liverpool per il primo round di giornata contro i Reds. Una gara disputata a porte chiuse e che segue l'altra amichevole europea contro l'Arsenal (persa soltanto ai rigori). Ad Anfield, schierati dal primo minuto i due ex bianconeri Federico Chiesa e Alvaro Morata. Le formazioni di Cesc Fabregas e Andoni Iraola si ritroveranno alle ore 19 italiane per il secondo round.