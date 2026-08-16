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Como, pari di spessore in casa del Liverpool: Chiesa-Morata, ex Juve contro

Termina a reti inviolate il secondo test europeo dei lariani, già reduci dalla sfida contro l'Arsenal
1 min
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Termina con un pareggio a reti inviolate l'ultimo test Champions del Como, sceso in campo a Liverpool per il primo round di giornata contro i Reds. Una gara disputata a porte chiuse e che segue l'altra amichevole europea contro l'Arsenal (persa soltanto ai rigori). Ad Anfield, schierati dal primo minuto i due ex bianconeri Federico Chiesa e Alvaro Morata. Le formazioni di Cesc Fabregas e Andoni Iraola si ritroveranno alle ore 19 italiane per il secondo round.

L'agenda di Fabregas

Fabregas preparerà poi l'esordio stagionale che vedrà i lariani scendere in campo a Udine per la prima di campionato in programma alle ore 18.30 di sabato 22 agosto. A seguire, le trasferte di Napoli (30/08) e Genova (04/09). Il debutto al Sinigaglia è invece previsto il 13 settembre, quando il tecnico spagnolo riceverà riceverà il Parma del connazionale Carlos Cuesta.

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