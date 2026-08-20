"Magari Juve e altre faranno meglio di noi", Fabregas e il nuovo Como: "Uno dice una cosa e..."

Cesc Fabregas apre la nuova stagione del Como toccando subito alcuni dei temi centrali del nuovo corso: la crescita di una squadra giovane chiamata a misurarsi per la prima volta con tre competizioni, il peso di un mercato ancora aperto e la necessità di consolidare un’identità precisa senza lasciarsi condizionare dalla pressione. Al centro anche la condizione fisica di Nico Paz, la crescita dei giovani e in particolare l’impatto di Mattia Liberali, oltre alla sfida con un’Udinese definita forte e molto fisica. E poi una parentesi è stata dedicata anche al mercato, con il club che sta valutando gli ultimi colpi.
Udinese-Como, la conferenza di Fabregas
"Come si affronterà questa stagione? Quest'anno si inizia da zero. Zero partite, zero punti. Tutte le squadre crescono, fanno mercato, vediamo come si partirà. Piano piano dobbiamo ritrovare chi eravamo l'anno scorso e provare a migliorare. Questa è una stagione molto speciale, facciamo tre competizioni, mai fatto prima d'ora. Abbiamo una squadra giovanissima, alcuni calciatori e membri dello staff non le hanno mai affrontate. Giocheremo ogni tre giorni. Ci sono tantissime incognite. La prima stagione di tante, ma niente pressione. La Champions è un regalo, ma Serie A e Coppa Italia sono molto importanti" - così Fabregas ha aperto la prima conferenza stampa stagionale. Poi subito un'analisi tattica come sulla posizione molto alta di Ramon e Kaiki in amichevole contro il Liverpool: "Noi abbiamo un'idea di gioco precisa. I principi sono gli stessi".
Poi ha proseguito: "Mercato aperto con il campionato iniziato? Non mi piace, ma a nessuno piace. Magari c'è un giocatore qui che tra 2-3 settimane giocherà da un'altra parte. Sappiamo però che è così. Aspettiamo che il mercato si chiuda velocemente, in 12-15 o 20 giocatori. Ora ci sono tanti dubbi, uno che ti dice una cosa o l'altra. Non è bello nemmeno per loro che sono amici, quando sanno che qualcuno andrà via. Un giorno cambieranno le regole e saremo più felici".
Come sta Nico Paz, l'elogio a Liberali e l'Udinese
Fabregas ha parlato molto bene dei suoi prossimi avversari: "L'Udinese è una squadra forte forte, in tutti gli aspetti. Tutta la squadra si conosce, tantissimo, da anni e con un allenatore preciso. Sono una squadra molto molto fisica, che gioca bene. Sarà una partita dove metteremo tantissima attenzione, sarà una bella sfida. Sono convintissimo che se non saremo al top sarà una gara dove rischieremo di perdere punti". Su Nico Paz e la gestione nelle ultime sfide amichevoli: "Avrebbe potuto giocare 45 minuti, lui si sentiva un po' affaticato a livello muscolare ma è normale. Non volevamo rischiare, ha giocato quanto doveva. Tutti sono a disposizione". Su Liberali: "Sono molto contento, davvero. vederlo giocare a quel livello con Arsenal e Liverpool... poi è un ragazzo eccezionale. Quanto sarà lunga questa strada dipende da lui, ma se continua così sicuramente porterà tante cose a noi".
"Al 100% mi aspetto..."
Poi ha continuato: "Cosa mi è piaciuto di più finora nella preparazione? La personalità. Siamo andati a giocare contro Arsenal e Liverpool. Partite incredibili. Ora abbiamo una squadra che lotta. Ho sentito una squadra con identità. Per la Champions non posso dire che siamo all'inizio, ma piuttosto al principio di un processo. Il risultato è importante sì, ma non è tutto. Dobbiamo sviluppare questi ragazzi giovani, adesso arriveranno squadre di Premier League e ti faranno sentire che alcuni possono andare anche in squadre importanti. Io verrò giudicato, ma nessuno mi farà cambiare la direzione per la costruzione di un'identità. La squadra e il club hanno una base importante. Se mi aspetto il salto di qualche giovane? Al 100% me lo aspetto. Lo devono fare, per forza. Sono in un contesto che non esiste altrove, o almeno esiste ma in pochi posti. Ogni volta arriva gente ancora più giovane e devono crescere in fretta. Mi piace perché è una stagione dove devono prendersi responsabilità. Hanno fatto un capolavoro finora, ma adesso devono accettare cosa comporta questa posizione. L'atmosfera sarà più difficile da gestire, anche la parte emozionale al Parco dei Principi o al Santiago Bernabéu dove non ti stanchi di giocare".
Il peso del calciomercato aperto
Fabregas ha poi analizzato un problema che è stato menzionato anche da altri allenatori, ossia il mercato aperto a campionato iniziato: "Se pesa? Se finisse oggi, volterei pagina velocemente, ma in questo momento non è chiuso. Più o meno siamo gli stessi ma con 4-5 giocatori rimpiazzati velocemente e bene. Adesso manca quel plus per fare uno step in più. È difficile, alcune volte sei più fortunato. L'anno scorso abbiamo preso Diego Carlos all'ultimo secondo e non si è mai infortunato, ma abbiamo rischiato. Ramon mi aspettavo 4-5 mesi di adattamento, ma dal minuto 1 pronti-via. Non tutte le volte andrà così".
"Juve e Milan possono fare meglio di noi"
Il tecnico ha poi affrontato anche il tema legato al cambio volto della squadra, da neopromossa a big del campionato: "Mi prendo quello che c'è nuovo, noi siamo ancora molto giovani come società, stiamo crescendo un po' troppo velocemente. Si sente anche che il messaggio dei giornali sta cambiando, la pressione cambia. Ma sappiamo che dobbiamo gestirla bene durante la stagione. Molto lunga, con partite in più. Vediamo come va. Noi vogliamo sempre vincere, ma dobbiamo vincerle davvero tutte? Proviamo. Vogliamo far crescere i giocatori. Non dobbiamo sviare quel che siamo. Il proprietario a Londra mi ha chiesto di sviluppare i giocatori giovani, che continuano a crescere. Juve e Milan quest'anno magari faranno meglio di te, come Roma e Fiorentina, l'Inter...". Infine su Addai: "Quando torna? Addai è già qua, si sta allenando da solo e in due settimane inizia ad allenarsi da noi. In un mese dovrebbe essere pronto".
Cesc Fabregas apre la nuova stagione del Como toccando subito alcuni dei temi centrali del nuovo corso: la crescita di una squadra giovane chiamata a misurarsi per la prima volta con tre competizioni, il peso di un mercato ancora aperto e la necessità di consolidare un’identità precisa senza lasciarsi condizionare dalla pressione. Al centro anche la condizione fisica di Nico Paz, la crescita dei giovani e in particolare l’impatto di Mattia Liberali, oltre alla sfida con un’Udinese definita forte e molto fisica. E poi una parentesi è stata dedicata anche al mercato, con il club che sta valutando gli ultimi colpi.
Udinese-Como, la conferenza di Fabregas
"Come si affronterà questa stagione? Quest'anno si inizia da zero. Zero partite, zero punti. Tutte le squadre crescono, fanno mercato, vediamo come si partirà. Piano piano dobbiamo ritrovare chi eravamo l'anno scorso e provare a migliorare. Questa è una stagione molto speciale, facciamo tre competizioni, mai fatto prima d'ora. Abbiamo una squadra giovanissima, alcuni calciatori e membri dello staff non le hanno mai affrontate. Giocheremo ogni tre giorni. Ci sono tantissime incognite. La prima stagione di tante, ma niente pressione. La Champions è un regalo, ma Serie A e Coppa Italia sono molto importanti" - così Fabregas ha aperto la prima conferenza stampa stagionale. Poi subito un'analisi tattica come sulla posizione molto alta di Ramon e Kaiki in amichevole contro il Liverpool: "Noi abbiamo un'idea di gioco precisa. I principi sono gli stessi".
Poi ha proseguito: "Mercato aperto con il campionato iniziato? Non mi piace, ma a nessuno piace. Magari c'è un giocatore qui che tra 2-3 settimane giocherà da un'altra parte. Sappiamo però che è così. Aspettiamo che il mercato si chiuda velocemente, in 12-15 o 20 giocatori. Ora ci sono tanti dubbi, uno che ti dice una cosa o l'altra. Non è bello nemmeno per loro che sono amici, quando sanno che qualcuno andrà via. Un giorno cambieranno le regole e saremo più felici".