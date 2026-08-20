"Magari Juve e altre faranno meglio di noi", Fabregas e il nuovo Como: "Uno dice una cosa e..."

"Al 100% mi aspetto..."

Poi ha continuato: "Cosa mi è piaciuto di più finora nella preparazione? La personalità. Siamo andati a giocare contro Arsenal e Liverpool. Partite incredibili. Ora abbiamo una squadra che lotta. Ho sentito una squadra con identità. Per la Champions non posso dire che siamo all'inizio, ma piuttosto al principio di un processo. Il risultato è importante sì, ma non è tutto. Dobbiamo sviluppare questi ragazzi giovani, adesso arriveranno squadre di Premier League e ti faranno sentire che alcuni possono andare anche in squadre importanti. Io verrò giudicato, ma nessuno mi farà cambiare la direzione per la costruzione di un'identità. La squadra e il club hanno una base importante. Se mi aspetto il salto di qualche giovane? Al 100% me lo aspetto. Lo devono fare, per forza. Sono in un contesto che non esiste altrove, o almeno esiste ma in pochi posti. Ogni volta arriva gente ancora più giovane e devono crescere in fretta. Mi piace perché è una stagione dove devono prendersi responsabilità. Hanno fatto un capolavoro finora, ma adesso devono accettare cosa comporta questa posizione. L'atmosfera sarà più difficile da gestire, anche la parte emozionale al Parco dei Principi o al Santiago Bernabéu dove non ti stanchi di giocare".