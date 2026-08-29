Morata in lacrime alla presentazione con il Leganes: cosa è successo

E' ufficiale: Alvaro Morata lascia il Como a titolo temporaneo fino al termine della stagione, con opzione . Il Club Deportivo Leganés è una società calcistica con sede a Leganés, nella comunità autonoma di Madrid. Milita in Segunda División, la seconda serie del campionato spagnolo. Morata è arrivato al Como nell'estate del 2025 con grandi aspettative ma la sua stagione in biancoblù è stata deludente sul piano realizzativo e delle prestazioni complessive. Ha comunque vissuto un momento importante segnando un gol decisivo in Coppa Italia contro la Fiorentina. Dopo un solo anno in Italia, l'attaccante spagnolo ha scelto di dare priorità alla famiglia. Il calciatore ha tenuto ieri la sua prima conferenza stampa di presentazione con il suo nuovo club, lasciandosi andare alla commozione per la sua nuova esperienza.

Morata al Leganes, la commozione dell'ex Como

"Ho bisogno di ritrovare me stesso come giocatore. Quest'opportunità per essere di nuovo felice e divertirmi in campo è fantastica". Lo ha detto Alvaro Morata durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Leganes, squadra militante nella Serie B spagnola. "Non posso promettere gol, ma posso promettere a tutti che darò il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Sogno di giocare in Liga l'anno prossimo con questo club", ha spiegato l'ex attaccante del Como, che ha lasciato i lariani dopo una sola stagione. Morata si è anche commosso ricordando un episodio della sua infanzia: "Un Leganes-Atletico Madrid fu una delle prime partite che vidi dal vivo con mio padre. Ero poco più grande dei miei figli e mi fecero entrare a bordo campo come raccattapalle".