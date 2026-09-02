Como, Fabregas accoglie Kean: "La prima scelta, sono contentissimo. Champions? È stato brutto..."

La vittoria di Napoli è già archiviata. I pensieri di Cesc Fabregas ora sono tutti al Genoa, ultima prova prima dello storico esordio del Como in Champions League. Ma prima, le considerazioni alla fine di un mercato che lo ha decisamente soddisfatto, a cominciare dagli ultimi arrivi, Moise Kean e il portiere Robert Sanchez. "Kean era la nostra prima scelta, da almeno un paio di mesi. C'erano pronte delle alternative, ma lui è sempre stato la scelta principale per me, sono contentissimo che sia qui. Devo conoscerlo ancora bene a livello personale, ma è un bravo ragazzo, una persona di cuore, se fa qualche sbaglio è questione di carattere, ma anche tutte le informazioni che abbiamo raccolto sono molto positive. E le sue qualità di giocatore si conoscono bene. Con lui e Douvikas ora abbiamo davvero una coppia di attaccanti molto forti. In quanto a Sanchez, è vero, è stata un po' una sorpresa: avevamo Tornqvist, che però improvvisamente ha spinto per andarsene, anche in un modo che non mi è piaciuto. Ci siamo trovati a dover cercare una soluzione velocemente, ed è capitata questa grande opportunità. La concorrenza con Butez? Non mi preoccupa, anzi. E' un sogno avere due portieri bravi".

Il Genoa e la Champions Dal mercato al Genoa. "Sfida difficile, per l'energia che De Rossi sa dare alla sua squadra, che ha fatto molto bene alla prima in casa contro il Napoli. E poi, il Genoa davvero gioca in dodici con quello stadio caldissimo, che mi ha sempre colpito. Mi ricorda tanto la Premier League". Impossibile però non riparlare del successo di Napoli. "La squadra sta crescendo, sta tornando quella dei momenti migliori della scorsa stagione, quindi sono contentissimo. Anche a Napoli c'è stata la prova di poter cambiare in corsa senza problemi, le scelte sono state sia tattiche che legate al caldo, ma la cosa importante è poter gestire bene tutte le fasi della partita, e con questa rosa è possibile".

Serie A Como sontuoso, Napoli bocciato: voti e nuove formazioni della Serie A dopo il mercato Alla Champions si penserà solo dopo Genova, "ma è stato brutto dover escludere dalla lista Uefa qualche giocatore che invece se lo sarebbe meritato. Abbiamo analizzato il tipo di gare e di avversari che ci attendono, e le scelte sono arrivate di conseguenza. La stagione però è lunga e ci sarà tempo per tutti, la nostra priorità rimane il campionato". Per la partita di Genova Fabregas non dovrebbe cambiare formazione rispetto alla partita di Napoli. Tutti i giocatori sono a disposizione, Kean sarà in panchina e potrebbe essere già impiegato nel corso della gara, ma la punta titolare sarà ancora Douvikas.