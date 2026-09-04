Fabregas felice dopo il poker Como: "Mi è piaciuta la reazione della squadra". Su Kean e Ricci...

"Ogni club e ogni allenatore hanno una strada e un'identità. Noi proviamo sempre a seguire la nostra. I ragazzi stanno interpretando molto bene le varie fasi di gioco. Oggi mi è piaciuta la reazione della squadra che ha mostrato grande maturità dopo il gol subito. In Serie A non puoi addormentarti un attimo". Lo ha dichiarato Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 4-1 contro il Genoa. "Nella mia carriera da giocatore ho perso tantissime partite e ne ho vinte tante altre sia giocando bene che male. Noi dobbiamo essere noi stessi sempre in campo. Possono capitare giornate in cui si perde, perché la palla non entra o perché sbagliamo tecnicamente. Finché, però, vedo la squadra con la giusta mentalità non mi preoccupo", ha aggiunto Fabregas.