Fabregas felice dopo il poker Como: "Mi è piaciuta la reazione della squadra". Su Kean e Ricci...

"Ogni club e ogni allenatore hanno una strada e un'identità. Noi proviamo sempre a seguire la nostra. I ragazzi stanno interpretando molto bene le varie fasi di gioco. Oggi mi è piaciuta la reazione della squadra che ha mostrato grande maturità dopo il gol subito. In Serie A non puoi addormentarti un attimo". Lo ha dichiarato Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 4-1 contro il Genoa. "Nella mia carriera da giocatore ho perso tantissime partite e ne ho vinte tante altre sia giocando bene che male. Noi dobbiamo essere noi stessi sempre in campo. Possono capitare giornate in cui si perde, perché la palla non entra o perché sbagliamo tecnicamente. Finché, però, vedo la squadra con la giusta mentalità non mi preoccupo", ha aggiunto Fabregas.
Le parole su Kean
Sui nuovi arrivati, infine, il tecnico del Como ha affermato: "Con l'assist Kean ha messo in mostra la sua qualità. Detto questo, però, deve migliorare nei movimenti e nel pressing. Anche Ricci ci darà una grande mano da qui a fine stagione. In generale, tutti i nuovi hanno avuto un impatto positivo".