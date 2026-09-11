Pagelle Como-Lipsia: Diao da Champions, Baturina domina tutto. Maksimovic si salva

Difficile immaginare una prima assoluta migliore di questa. È iniziata con un 4-1 al Sinigaglia l'avventura del Como tra le grandi d'Europa. Un poker che ha travolto il Lipsia e che ha permesso ai Lariani di raccogliere i primi 3 storici punti nella classifica di Champions League. Un esordio indimenticabile che lancia inoltre un chiaro messaggio al campionato, dove gli uomini di Fabregas torneranno lunedì 14 per la sfida interna contro il Parma: appuntamento ore 18.30. L'agenda europea prevede invece la gara esterna contro il Feyenoord in programma il 14 ottobre. Questi i voti e giudizi dei protagonisti della magica serata di Champions.