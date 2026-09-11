Pagelle Como-Lipsia: Diao da Champions, Baturina domina tutto. Maksimovic si salva

Difficile immaginare una prima assoluta migliore di questa. È iniziata con un 4-1 al Sinigaglia l'avventura del Como tra le grandi d'Europa. Un poker che ha travolto il Lipsia e che ha permesso ai Lariani di raccogliere i primi 3 storici punti nella classifica di Champions League. Un esordio indimenticabile che lancia inoltre un chiaro messaggio al campionato, dove gli uomini di Fabregas torneranno lunedì 14 per la sfida interna contro il Parma: appuntamento ore 18.30. L'agenda europea prevede invece la gara esterna contro il Feyenoord in programma il 14 ottobre. Questi i voti e giudizi dei protagonisti della magica serata di Champions.
Le pagelle del Como
Butez - 6: Incolpevole sul gol.
Couto - 6.5: Muove bene il pallone per Diao a destra ed è solido contro Nusa.
Smolcic (29' st) - 6: Fa rifiatare il compagno.
Ramón - 6.5: Una disattenzione nei primi 45'.
Chalobah - 6.5: Buona prestazione come il compagno di reparto.
Valle - 6: Gestione tranquilla del pallone e sicurezza difensiva.
Milla - 6.5: Vince i contrasti a metà campo e far fruttare bene il suo destro.
Da Cunha - 6.5: Ottimo giro palla, con il rammarico per non aver sfruttato l'occasione del 4 a 0.
Perrone (20' st) - 6.5: Lucido per il 4-1 finale.
Diao - 7.5: Pericolo constante con gli inserimenti sulla fascia destra. Serata impreziosita dalla terza rete del suo super inizio di stagione.
Ricci (41' st) - ng:
Nico Paz - 7: Due assist in una ripresa anche di sacrificio.
Baturina - 8: Crea superiorità e fornisce una prestazione continua quanto intelligente. Apre e chiude l'azione del primo storico gol del Como in Champions. Bravo a verticalizzare per il raddoppio.
Kempf (20' st) - 6: Attenzione negli ultimi minuti.
Douvikas - 7.5: Colpi perfetti nelle due reti, prima il movimento e l'assist per Baturina e poi il destro che fulmina Vandevoordt.
Kean (20' st) - 6: Lotta nel finale.
Allenatore Fabregas - 8: Nessun timore rispetto alla nuova competizione, con una prestazione di altissimo livello per tutti i 90'.
Le pagelle del Lipsia
Vandevoordt - 5.5: Non può fare molto per evitare le reti dei ragazzi di Fabregas.
Baku - 5.5: Non libera l'area nell'azione del vantaggio comasco. Vicino alla rete nel finale.
Henricks (43' st) - ng:
Orban - 5.5: Serata complicata come l'intera difesa.
Lukeba - 5: Non neutralizza Baturina che sblocca il risultato, così come non trova il modo di fermare Douvikas che fa 2 a 0.
Raum - 5: In ritardo su Diao, cliente decisamente scomodo.
El Aynaoui - 5.5: Diverse imprecisioni a metà campo per lui.
Seiwald - 5.5: Imposta il gioco al basso, senza dare ritmo alla manovra.
Gomis (15' st) - 5.5: Ingresso spento.
Nkunku - 5.5: Perde il duello con Milla nella parte centrale del campo. Meglio nella ripresa con l'assist per la rete di Maksimovic.
Banzuzi (15' st) - 5.5: Si fa ammonire appena entrato e manca di precisione nei tentativi a disposizione.
Maksimovic - 6: Mezz'ora iniziale piuttosto spenta, poi è bravo Butez a neutralizzare il suo tiro. Nella ripresa rende meno amara la sconfitta.
Gruda (25' st) - 6: Dà vivacità.
Guiu - 5: Nel primo tempo non sfrutta la miglior occasione a disposizione del Lipsia.
Ouédraogo (15' st) - 6: Prova con qualche conclusione nell'ultima mezz'ora.
Nusa - 6: Si muove molto sul fronte offensivo.
Allenatore Demichelis - 5: Fatica costante nel contenere il possesso palla e le giocate del Como che controlla bene la gara.
Arbitro Gozubuyuk - 6: Buon metro di giudizio sulle sanzioni disciplinari in una gara senza episodi complicati.
Difficile immaginare una prima assoluta migliore di questa. È iniziata con un 4-1 al Sinigaglia l'avventura del Como tra le grandi d'Europa. Un poker che ha travolto il Lipsia e che ha permesso ai Lariani di raccogliere i primi 3 storici punti nella classifica di Champions League. Un esordio indimenticabile che lancia inoltre un chiaro messaggio al campionato, dove gli uomini di Fabregas torneranno lunedì 14 per la sfida interna contro il Parma: appuntamento ore 18.30. L'agenda europea prevede invece la gara esterna contro il Feyenoord in programma il 14 ottobre. Questi i voti e giudizi dei protagonisti della magica serata di Champions.
Le pagelle del Como
Butez - 6: Incolpevole sul gol.
Couto - 6.5: Muove bene il pallone per Diao a destra ed è solido contro Nusa.
Smolcic (29' st) - 6: Fa rifiatare il compagno.
Ramón - 6.5: Una disattenzione nei primi 45'.
Chalobah - 6.5: Buona prestazione come il compagno di reparto.
Valle - 6: Gestione tranquilla del pallone e sicurezza difensiva.
Milla - 6.5: Vince i contrasti a metà campo e far fruttare bene il suo destro.
Da Cunha - 6.5: Ottimo giro palla, con il rammarico per non aver sfruttato l'occasione del 4 a 0.
Perrone (20' st) - 6.5: Lucido per il 4-1 finale.
Diao - 7.5: Pericolo constante con gli inserimenti sulla fascia destra. Serata impreziosita dalla terza rete del suo super inizio di stagione.
Ricci (41' st) - ng:
Nico Paz - 7: Due assist in una ripresa anche di sacrificio.
Baturina - 8: Crea superiorità e fornisce una prestazione continua quanto intelligente. Apre e chiude l'azione del primo storico gol del Como in Champions. Bravo a verticalizzare per il raddoppio.
Kempf (20' st) - 6: Attenzione negli ultimi minuti.
Douvikas - 7.5: Colpi perfetti nelle due reti, prima il movimento e l'assist per Baturina e poi il destro che fulmina Vandevoordt.
Kean (20' st) - 6: Lotta nel finale.
Allenatore Fabregas - 8: Nessun timore rispetto alla nuova competizione, con una prestazione di altissimo livello per tutti i 90'.