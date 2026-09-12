Diao è il tesoro del Como: pronto il rinnovo del contratto fino al 2031

Il numero quattro ritorna - manco a farlo apposta - anche nelle lettere che compongono il nome della squadra rivelazione d’Europa: Como. Una società che adesso iniziano a conoscere e ammirare bene anche fuori dai nostri confini . A trascinarla un manipolo di giovani talenti, su tutti Martin Baturina e Assane Diao. Anche per quest’ultimo vale la regola del quattro, visto che in questo brillante avvio di stagione della formazione comasca l’esterno offensivo senegalese ha messo il proprio zampino in ben 4 delle reti prodotte dal Como Champagne. La stella sempre più luminosa del classe 2005 si è accesa già tre volte in campionato con due gol segnati (entrambi al Genoa a Marassi) e 1 assist vincente (nel blitz corsaro sul campo del Napoli). Prodezze che hanno fatto da prologo all’acuto di giovedì sera al Sinigaglia in Champions contro il Lipsia. Un esordio più bello non lo poteva sognare Assane, che fin da quando la sua famiglia si era trasferita in Spagna per provare a sbarcare il lunario desiderava giocare la competizione europea più importante. Magari pure segnando un gol.

Rifiuti estivi e rinnovo

Detto, fatto. Diao, però, non si è limitato a scendere in campo, ma ha lasciato un segno indelebile sul suo debutto in Champions, guidando i biancoblù alla prima storica vittoria nel torneo. Tanta roba come prima volta, è proprio il caso di dirlo. Tra i più sorridenti a fine partita c’era ovviamente quel Fabregas, che ancora una volta ci ha visto lungo. Va rammentato, infatti, che l’approdo al Como dell’ala cresciuta nel Betis è stata una delle tante intuizioni dell’allenatore-manager catalano. Col senno del poi: pure una delle più brillanti visto il prezzo davvero low-cost al quale è stato acquistato Diao dagli andalusi. Sono serviti appena 12 milioni (più il 20% sulla rivendita in favore dei biancoverdi di Siviglia) per portarlo sul Lago. Alla luce dei prezzi che circolano attualmente in giro per il mondo: un affarone. Tanto che ora il presidente Mirwan Suwarso lo valuta almeno 6-7 volte tanto rispetto all’investimento fatto nel gennaio 2025. Motivo per cui quest’estate sono state respinte al mittente per Diao le avance di Atalanta (che ha poi dirottato i 40 milioni offerti su Rowe) e Roma, oltre a una proposta importante da parte dell’Everton che si era detto pronto a spendere 45 milioni più bonus per portare Diao in Premier League. Niente da fare. Fabregas e i dirigenti del club lombardo hanno deciso di fare muro dinanzi a tutte le pretendenti. Anche perché nella scorsa stagione soltanto gli infortuni avevano frenato la crescita dell’esterno d’attacco senegalese, che comunque vanta numeri decisamente rilevanti: 13 le reti realizzate in 39 presenze ufficiali con la maglia del Como in 20 mesi. Mica male per chi di mestiere non fa neppure il centravanti. Ecco perché sul Lago sono pronti a blindarlo col rinnovo fino al 2031. Con un Diao così la speranza per i lariani è che le notti magiche di Champions siano solamente all’inizio.