Fabregas, il Cruyff di Como sul Lago Dorato

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Ordine di classifica finale del girone B della Serie D, giugno 2019: COMO 89, Mantova 83, Pro Sesto 69, Rezzato 65, Caronnese 59, Ciserano-Bergamo 45, Sondrio 44, Seregno 43, Villa Valle 41, Caravaggio e Ponte San Pietro 40, Scanzorosciate 39, Legnago Salus 38, Darfo Boario 35, Ambrosiana 33, Villafranca 31, Ciserano 26, Olginatese 19. Ordine di classifica dopo la prima giornata della Champions League, settembre 2026, limitatamente alle squadre che hanno vinto la gara d'esordio, quindi tu
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