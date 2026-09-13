Fabregas: "Como, da fuori sembra una favola. Rispondo così sul turnover col Parma, Baturina e Diao"

"L'emozione di giocare la prima partita di Champions ti fa essere carico. Da fuori sembra una favola, lo capisco. Perché nessuno se l'aspettava. Il segreto è la compattezza di questo gruppo. Ma adesso le emozioni di Champions vanno lasciate da parte e trasformate in energia, contro il Parma serve un'altra grande partita. Mi ricordo il mio debutto a 17 anni, è speciale, però dopo capisci che la Champions è un'energia che ti dà e motiva il giocatore diversamente. Dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di questa partita, per recuperare bene, mangiando e bevendo. Ogni volta la preparazione diventa più specifica, ci sono tante informazioni per i ragazzi e dobbiamo essere bravi noi a sapere chi è pronto e chi no." Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, reduce da uno storico successo in Champions League - il primo nella storia del club - contro il Lipsia.

Fabregas: "Turnover? Saranno più necessari..." L'allenatore spagnolo ha proseguito: "Conoscere la competizione e le dinamiche, chi è a disposizione di giocare e chi non si ferma mai. Mancano più di 24 ore e un giocatore recupera molto bene. Sono tutti a disposizione, sanno dell'importanza della partita, a quello a cui giocano. Il Parma ha giocatori di buon livello e l'allenatore è qui da un anno, sa preparare bene le partite. Verranno qui a provare a fare una bella gara, vedranno se siamo stanchi o meno. O almeno, io lo farei". Sul possibile turnover contro il Parma ha affermato: "Turnover? Saranno più necessari dopo la sosta, quando ci attende un calendario intensissimo. Adesso è difficile toccare una squadra che sta andando così bene".

"Sono tutti disponibili. Io devo..." Sul possibile impiego di Kaiki e Caqueret, Fabregas si è esposto così: "Sono tutti disponibili, tutti possono giocare (ride). Anche io mi devo fidare dei dati fisici, del dottore cosa mi dice. Facciamo le classiche analisi che si fanno oggigiorno, sono indicatori che ti fa sapere se un giocatore è più stanco di un altro. Lo dobbiamo valutare molto molto bene. Io devo essere bravo a fidarmi, sono tante cose da sentire e ascoltare. Ma tutte queste partite... mancano 24 ore e per me è tanto. Non lo dico tanto per dire, ma ci sono 4-5 giocatori che sono andati molto bene ma ho alcuni interrogativi e potrebbe anche essere che giochino. Ma vediamo domani, e dopo la sosta avrete visto che calendario abbiamo. Impossibile giocare ogni tre giorni. La squadra in questo momento però sta bene".