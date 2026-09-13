Fabregas: "Como, da fuori sembra una favola. Rispondo così sul turnover col Parma, Baturina e Diao"

"L'emozione di giocare la prima partita di Champions ti fa essere carico. Da fuori sembra una favola, lo capisco. Perché nessuno se l'aspettava. Il segreto è la compattezza di questo gruppo. Ma adesso le emozioni di Champions vanno lasciate da parte e trasformate in energia, contro il Parma serve un'altra grande partita. Mi ricordo il mio debutto a 17 anni, è speciale, però dopo capisci che la Champions è un'energia che ti dà e motiva il giocatore diversamente. Dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di questa partita, per recuperare bene, mangiando e bevendo. Ogni volta la preparazione diventa più specifica, ci sono tante informazioni per i ragazzi e dobbiamo essere bravi noi a sapere chi è pronto e chi no." Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, reduce da uno storico successo in Champions League - il primo nella storia del club - contro il Lipsia.
Fabregas: "Turnover? Saranno più necessari..."
L'allenatore spagnolo ha proseguito: "Conoscere la competizione e le dinamiche, chi è a disposizione di giocare e chi non si ferma mai. Mancano più di 24 ore e un giocatore recupera molto bene. Sono tutti a disposizione, sanno dell'importanza della partita, a quello a cui giocano. Il Parma ha giocatori di buon livello e l'allenatore è qui da un anno, sa preparare bene le partite. Verranno qui a provare a fare una bella gara, vedranno se siamo stanchi o meno. O almeno, io lo farei". Sul possibile turnover contro il Parma ha affermato: "Turnover? Saranno più necessari dopo la sosta, quando ci attende un calendario intensissimo. Adesso è difficile toccare una squadra che sta andando così bene".
"Sono tutti disponibili. Io devo..."
Sul possibile impiego di Kaiki e Caqueret, Fabregas si è esposto così: "Sono tutti disponibili, tutti possono giocare (ride). Anche io mi devo fidare dei dati fisici, del dottore cosa mi dice. Facciamo le classiche analisi che si fanno oggigiorno, sono indicatori che ti fa sapere se un giocatore è più stanco di un altro. Lo dobbiamo valutare molto molto bene. Io devo essere bravo a fidarmi, sono tante cose da sentire e ascoltare. Ma tutte queste partite... mancano 24 ore e per me è tanto. Non lo dico tanto per dire, ma ci sono 4-5 giocatori che sono andati molto bene ma ho alcuni interrogativi e potrebbe anche essere che giochino. Ma vediamo domani, e dopo la sosta avrete visto che calendario abbiamo. Impossibile giocare ogni tre giorni. La squadra in questo momento però sta bene".
"Con Diego Carlos grande rapporto. Chalobah..."
Nell'ultima sessione di calciomercato c'è stata la seria possibilità di rivedere Diego Carlos con la maglia del Como, ma nelle ultime ore di trattative il difensore brasiliano ha firmato con il Parma. In merito all'ex difensore dei lariani - che affronterà il suo recente passato con la maglia dei ducali - , Fabregas ha affermato: "Io con Diego ho parlato tutta l'estate, abbiamo un grandissimo rapporto. È vero, era sempre dentro la nostra testa, abbiamo avuto una bellissima conversazione quando non si è fatta. Ma la cosa più importante è la stima che c'è, fa piacere. Un grandissimo ragazzo, ha fatto parte della famiglia. Alla fine non è successo per qualche piccolo dettaglio, lo ringrazieremo sempre. In un momento Kempf era un po' infortunato, Ramon non aveva mai giocato così tanto e lui ha spinto. Vogliamo ringraziarlo". Sull'aspetto difensivo camaleontico dell'ex difensore del Chelsea, arrivato quest'estate dai Blues, ha poi affermato: "Chalobah ha giocato tante volte a sinistra al Chelsea. Quando l'idea è chiara e davanti c'è l'aiuto giusto, per me non è un problema".
Fabregas su Diao: "Sta andando ad un livello superiore"
Sull'importanza di due calciatori come Diao e Baturina, attualmente in uno stato di forma straripante, Fabregas si è esposto così: "L'importante è capire quanto tutti possano reggere il livello così. Loro hanno il potenziale, grande talento, stanno crescendo ogni anno. Diao sta andando a un livello superiore, ha avuto un impatto grande quando è arrivato e la testa però non aiuta con gli infortuni. Adesso ha trovato continuità, lo vedo tranquillo, mentre l'anno scorso lo vedevo disturbato e se c'era qualcosina che non andava bene si innervosiva, aveva paura. Ora ha serenità, ha trovato la strada giusta e non è facile dopo il lungo infortunio." Ha rimarcato così la centralità del calciatore senegalese, reduce dalla doppietta in campionato contro il Genoa ed il gol in Champions col Lipsia.
"Baturina sente bene la giocata"
Il tecnico si è poi soffermato sull'exploit di Baturina, diventato ormai un punto di riferimento nella trequarti lariana: "Con Baturina è la stessa cosa, è un giocatore un po' anarchico, sente bene la giocata. Il primo gol dell'altro giorno, se guardi solo Martin è incredibile. Sta aperto, va fuori, gioca indietro e non sprinta mai ma alla fine si incrocia all'altro lato del campo, si mette con la postura giusta e dopo c'è l'uno contro uno di Douvikas. Poi ha la forza e ambizione, oltre che la fame, di sprintare in area, scivolare e metterla in rete. È un gol che ti fa vedere che tipo di giocatore è. Ventitré anni, dentro il processo, gli troviamo un posto l'anno scorso, cresce, va al Mondiale, adesso arriva con fiducia e qui c'è l'umiltà e la fiducia di sapere di spaccare la partita indipendentemente dalla partita".
"L'emozione di giocare la prima partita di Champions ti fa essere carico. Da fuori sembra una favola, lo capisco. Perché nessuno se l'aspettava. Il segreto è la compattezza di questo gruppo. Ma adesso le emozioni di Champions vanno lasciate da parte e trasformate in energia, contro il Parma serve un'altra grande partita. Mi ricordo il mio debutto a 17 anni, è speciale, però dopo capisci che la Champions è un'energia che ti dà e motiva il giocatore diversamente. Dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di questa partita, per recuperare bene, mangiando e bevendo. Ogni volta la preparazione diventa più specifica, ci sono tante informazioni per i ragazzi e dobbiamo essere bravi noi a sapere chi è pronto e chi no." Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, reduce da uno storico successo in Champions League - il primo nella storia del club - contro il Lipsia.
Fabregas: "Turnover? Saranno più necessari..."
L'allenatore spagnolo ha proseguito: "Conoscere la competizione e le dinamiche, chi è a disposizione di giocare e chi non si ferma mai. Mancano più di 24 ore e un giocatore recupera molto bene. Sono tutti a disposizione, sanno dell'importanza della partita, a quello a cui giocano. Il Parma ha giocatori di buon livello e l'allenatore è qui da un anno, sa preparare bene le partite. Verranno qui a provare a fare una bella gara, vedranno se siamo stanchi o meno. O almeno, io lo farei". Sul possibile turnover contro il Parma ha affermato: "Turnover? Saranno più necessari dopo la sosta, quando ci attende un calendario intensissimo. Adesso è difficile toccare una squadra che sta andando così bene".
"Sono tutti disponibili. Io devo..."
Sul possibile impiego di Kaiki e Caqueret, Fabregas si è esposto così: "Sono tutti disponibili, tutti possono giocare (ride). Anche io mi devo fidare dei dati fisici, del dottore cosa mi dice. Facciamo le classiche analisi che si fanno oggigiorno, sono indicatori che ti fa sapere se un giocatore è più stanco di un altro. Lo dobbiamo valutare molto molto bene. Io devo essere bravo a fidarmi, sono tante cose da sentire e ascoltare. Ma tutte queste partite... mancano 24 ore e per me è tanto. Non lo dico tanto per dire, ma ci sono 4-5 giocatori che sono andati molto bene ma ho alcuni interrogativi e potrebbe anche essere che giochino. Ma vediamo domani, e dopo la sosta avrete visto che calendario abbiamo. Impossibile giocare ogni tre giorni. La squadra in questo momento però sta bene".