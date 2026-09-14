Fabregas lancia il nuovo arrivo: "Voi non lo conoscete". Poi ammette: "Campionato difficile dopo la Champions"

"Questa è una vittoria personalmente molto importante anche per me come allenatore. Inizio a capire che tipo di squadra possiamo essere dopo i tanti cambiamenti e le tre partite giocate in una settimana. Parecchie dinamiche sono nuove per noi". Lo ha dichiarato Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma.

Il turnover e l'elogio a Kaiki "Sono molto contento della prestazione: meritavamo anche qualcosina in più. A livello mentale non è stato difficile rituffarsi in campionato dopo la Champions. C'era però molta stanchezza in alcuni giocatori e per questo abbiamo fatto molti cambi. Oggi sono soddisfatto anche dell'apporto dei subentrati: vuol dire che posso contare su tutta la rosa e posso dare a ognuno le opportunità che merita". Infine, sulla prestazione di Kaiki, il tecnico spagnolo ha aggiunto: "Voi non lo conoscete perché non seguite il calcio brasiliano. È un giocatore difensivo, ma che va anche molto forte in attacco. Ha qualità e dribbling e ha già debuttato con la nazionale brasiliana".

La conferenza di Cuesta "Il bilancio è chiaro, alla fine volevamo vincere ma portiamo zero punti a casa. Alla fine conta vincere... anche se ci sono aspetti positivi. Abbiamo avuto qualche momento positivo nel primo tempo, loro sono stati superiori a noi per 30-35 minuti, mentre nella ripresa la partita è stata molto più equilibrata e con più chance. Hanno fatto il 2-0 prima del nostro gol ed è stato determinante. Abbiamo creato problemi ed occasioni, ma non è bastato. Abbiamo creato sicuramente più occasioni che mai a livello di gol, di tiri, contro un avversario del genere non è facile. È un dato positivo. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare, per fare di più ed essere maggiormente precisi. Dobbiamo migliorare nelle uscite dal basso, ma anche sul pressing in uscita. Loro erano più abili", sono state invece le parole del tecnico del Parma Carlos Cuesta in conferenza stampa.