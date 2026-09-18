Fabregas e Mourinho zero tituli: "Roma e Inter le più forti in Italia. Ecco perché la guarderò"

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma, il Como si prepara a sfidare il Frosinone. Al momento la squadra di Fabregas è terza in classifica e vorrà continuare a vincere per provare a mettere pressione su Roma e Inter, impegnate nel grande big match della quinta giornata. Alla vigilia della sfida contro i gialloazzurri, l'allenatore spagnolo è intervenuto in conferenza stampa: "La settimana è andata bene. Chi non ha giocato ha fatto una settimana di allenamento, chi ha giocato ha avuto più recupero e si è allenato più tranquillamente. Tutti sono disponibili per giocare, Addai sicuramente sarà in panchina se domani andrà bene. Anche non per giocare ma entrare nella dinamica squadra. Mi aspettavo più gente in nazionale, stiamo aspettando la Nazionale francese per scoprire se saranno 10-11 giocatori che rimarranno qua. Va anche molto bene per noi. Il Frosinone ha una fluidità e una mentalità molto molto positiva. Tutti stanno bene, parlano di loro. Hanno grande fame e convinzione. Loro giocano tantissimo con personalità. Se vogliamo vincere normalmente dobbiamo fare la partita perfetta. Sono convinto di questo. Lo ripeto perché do tantissimo merito per quello che fanno. Sono 11 amici che muoiono l'uno per l'altro. Questo è un grande pericolo, per tutte le squadre. Se vogliamo vincere dobbiamo fare la migliore partita della stagione".
Con il Parma il Como ha fatto ben 30 tiri, ma ha segnato soltanto due gol: "Per un allenatore una cosa importante è lavorare e avere tempo per farlo. Impossibile lavorare su proprio tutto nel calcio. Penso che la squadra negli ultimi 2 anni abbia migliorato tanto sull'aspetto mentale, fisico e tecnico. Se possiamo continuare con questa squadra per 2-4-5 anni penso che magari possiamo fare qualcosa. Se iniziamo a cambiare tanti giocatori in sei mesi… È più difficile perché torni a fare tante cose. Piano piano ci conosciamo di più, lavoriamo di più, i ragazzi si conoscono e adesso domenica il Frosinone ti viene a 'mangiare', ti fa soffrire. Riconoscere tutte queste dinamiche prima era più difficile. Adesso penso che siamo più forti capendo che tipo di partita rappresenti. La squadra sta capendo questo molto bene".
"Frosinone una delle 5 partite più difficili della stagione"
Sulla sosta per le Nazionali ha poi aggiunto: "Dopo la sosta ci saranno 9 partite in 4 settimane. Sarà un grandissimo test, la squadra deve passarlo e deve sentirlo e soffrire. Non si possono vincere tutte le partite, speriamo di sì ma dobbiamo lavorare per crescere e migliorare, affinché i giocatori si adattino alla squadra. Adesso abbiamo una partita importantissima contro il Frosinone: sarà una delle 5 partite più difficili della stagione, per come gioca, il coraggio, tutti giocano in avanti. Ho goduto tantissimo guardando le sue partite anche grazie al suo allenatore".
Fabregas come Cruijff? Fabregas cita Mourinho
Il presidente del Como Suwarso ha paragonato Fabregas a Cruijff, ma l'allenatore spagnolo non è d'accordo: "Oggi sono stato con il presidente e gli ho chiesto di non dirlo più. Sono molto lontano da tanti. Come diceva Mourinho ci sono allenatori che hanno vinto e alcuni che hanno zero tituli. Io sono nella seconda parte. Per me la cosa più importante è il Como, non sono io. Per me è la cosa più importante. In questo senso sono tanto dentro il progetto, a livello umano, a livello tecnico". Poi sulla gestione della rosa più ampia: "Provo a ricordare come facevano i miei allenatori, chi mi piaceva o meno. Io ho la porta sempre aperta, non per dare spiegazioni come ho fatto con i portieri. Devono fidarsi della mia scelta, a me piace avere una grande relazione con il giocatore. Sono molto giovani tanti di loro e senza spiegare tanto il perché mi serve per aiutare a capire il piano gara. Ci sono tante partite, adesso non lo abbiamo ancora visto ma da Roma in avanti impossibile che non giochino tutti. Tutti avranno la loro opportunità. L'esigenza è alta quest'anno".
Kaiki, Couto e Milla: le parole sui singoli
In difesa si sono visti due nuovi acquisti come Kaiki e Couto: "Avrete tempo per vederlo. Kaiki è molto completo, sembra più difensivo che offensivo ma alle volte si fida troppo del suo fisico. Anche la giocata del 2-1 pensava di arrivare in tempo su Almqvist. Si deve abituare al calcio europeo, ma è un giocatore che va. Lui deve dare tantissimo, quando ha fatto gol ma anche il cross di Jesus Rodriguez. È un cavallo. Couto è un giocatore associativo, arriva più di sorpresa nella combinazione, un giocatore di qualità. Se possiamo lavorare con lui 2-3 cose difensivamente può diventare molto completo. Valle e Smolcic a livello difensivo sono più avanti di loro per concetti". Su Milla: "L'anno scorso ho provato a iniziare a parlare con lui, anche a gennaio, al Getafe allora c'era una situazione delicata. Gli diciamo grazie, aveva anche altre buone opzioni. Un giocatore molto sottovalutato, parlando anche gente di calcio mi fanno i complimenti per averlo portato qui, magari la sua qualità non si vedeva in campo. Un leader assoluto, dentro e fuori dal campo, porta tutti a cena. Penso che questa squadra abbia perso tanta gente esperta, lui ci fa bene".
Roma-Inter, in che risultato spera Fabregas? La risposta di Cesc
Impossibile non parlare di Roma-Inter: "La guarderemo. Io da solo o con il mio staff. Il mio risultato perfetto per Roma-Inter? Io non guardo la partita perché penso che siano i nostri avversari, per me è un partitone. Sono le due squadre più forti per me in Italia. La Roma difensivamente e offensivamente soprattutto, visto i numeri. E l'Inter è l'Inter. La guardo perché mi piace il calcio e penso sarà incredibile. Non per altre ragioni".
Butez o Sanchez? L'alternanza tra i pali
In porta ci sarà alternanza tra Butez e Sanchez: "Robert Sanchez è un giocatore che arriva da una squadra molto importante, ha vinto trofei e con una pressione costante... là si deve vincere sempre. Era una grande opportunità vincere sempre. Visto che è arrivato per me è perfetto, non ce lo aspettavamo all'inizio. Per me la cosa più importante è questa. Se gioca Butez o Sanchez, magari andrà per stanchezza per via della concentrazione dentro la partita. Cadono a terra 100 volte al giorno, è pesante con così tante partite. Penso sia importante. È stata una prova, è la prima volta che Butez non giocava in un anno e mezzo. Ma se vogliamo questa dinamica in alcune partite... andrà per sensazioni. Succederà non in tutte le partite ma succederà".
Dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma, il Como si prepara a sfidare il Frosinone. Al momento la squadra di Fabregas è terza in classifica e vorrà continuare a vincere per provare a mettere pressione su Roma e Inter, impegnate nel grande big match della quinta giornata. Alla vigilia della sfida contro i gialloazzurri, l'allenatore spagnolo è intervenuto in conferenza stampa: "La settimana è andata bene. Chi non ha giocato ha fatto una settimana di allenamento, chi ha giocato ha avuto più recupero e si è allenato più tranquillamente. Tutti sono disponibili per giocare, Addai sicuramente sarà in panchina se domani andrà bene. Anche non per giocare ma entrare nella dinamica squadra. Mi aspettavo più gente in nazionale, stiamo aspettando la Nazionale francese per scoprire se saranno 10-11 giocatori che rimarranno qua. Va anche molto bene per noi. Il Frosinone ha una fluidità e una mentalità molto molto positiva. Tutti stanno bene, parlano di loro. Hanno grande fame e convinzione. Loro giocano tantissimo con personalità. Se vogliamo vincere normalmente dobbiamo fare la partita perfetta. Sono convinto di questo. Lo ripeto perché do tantissimo merito per quello che fanno. Sono 11 amici che muoiono l'uno per l'altro. Questo è un grande pericolo, per tutte le squadre. Se vogliamo vincere dobbiamo fare la migliore partita della stagione".
Con il Parma il Como ha fatto ben 30 tiri, ma ha segnato soltanto due gol: "Per un allenatore una cosa importante è lavorare e avere tempo per farlo. Impossibile lavorare su proprio tutto nel calcio. Penso che la squadra negli ultimi 2 anni abbia migliorato tanto sull'aspetto mentale, fisico e tecnico. Se possiamo continuare con questa squadra per 2-4-5 anni penso che magari possiamo fare qualcosa. Se iniziamo a cambiare tanti giocatori in sei mesi… È più difficile perché torni a fare tante cose. Piano piano ci conosciamo di più, lavoriamo di più, i ragazzi si conoscono e adesso domenica il Frosinone ti viene a 'mangiare', ti fa soffrire. Riconoscere tutte queste dinamiche prima era più difficile. Adesso penso che siamo più forti capendo che tipo di partita rappresenti. La squadra sta capendo questo molto bene".
"Frosinone una delle 5 partite più difficili della stagione"
Sulla sosta per le Nazionali ha poi aggiunto: "Dopo la sosta ci saranno 9 partite in 4 settimane. Sarà un grandissimo test, la squadra deve passarlo e deve sentirlo e soffrire. Non si possono vincere tutte le partite, speriamo di sì ma dobbiamo lavorare per crescere e migliorare, affinché i giocatori si adattino alla squadra. Adesso abbiamo una partita importantissima contro il Frosinone: sarà una delle 5 partite più difficili della stagione, per come gioca, il coraggio, tutti giocano in avanti. Ho goduto tantissimo guardando le sue partite anche grazie al suo allenatore".