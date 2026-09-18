Fabregas e Mourinho zero tituli: "Roma e Inter le più forti in Italia. Ecco perché la guarderò"

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma, il Como si prepara a sfidare il Frosinone. Al momento la squadra di Fabregas è terza in classifica e vorrà continuare a vincere per provare a mettere pressione su Roma e Inter, impegnate nel grande big match della quinta giornata. Alla vigilia della sfida contro i gialloazzurri, l'allenatore spagnolo è intervenuto in conferenza stampa: "La settimana è andata bene. Chi non ha giocato ha fatto una settimana di allenamento, chi ha giocato ha avuto più recupero e si è allenato più tranquillamente. Tutti sono disponibili per giocare, Addai sicuramente sarà in panchina se domani andrà bene. Anche non per giocare ma entrare nella dinamica squadra. Mi aspettavo più gente in nazionale, stiamo aspettando la Nazionale francese per scoprire se saranno 10-11 giocatori che rimarranno qua. Va anche molto bene per noi. Il Frosinone ha una fluidità e una mentalità molto molto positiva. Tutti stanno bene, parlano di loro. Hanno grande fame e convinzione. Loro giocano tantissimo con personalità. Se vogliamo vincere normalmente dobbiamo fare la partita perfetta. Sono convinto di questo. Lo ripeto perché do tantissimo merito per quello che fanno. Sono 11 amici che muoiono l'uno per l'altro. Questo è un grande pericolo, per tutte le squadre. Se vogliamo vincere dobbiamo fare la migliore partita della stagione".