Fabregas bacchetta il Como: "In ogni partita vedo cose che non mi piacciono, siamo molto giovani"

"Non è stata la nostra migliore giornata, mentre il Frosinone ha fatto una grande prestazione. Ci siamo trovati di fronte ad un portiere che ha fatto cose che non si vedono in tutte le partite. Abbiamo avuto almeno sette occasioni nitide per fare gol: in una giornata normale avremmo segnato quattro reti". Queste le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di Rai Radio 1, dopo la gara persa per 2-0 contro il Frosinone.
L'ammissione
"Siamo ancora una squadra molto giovane che deve imparare tantissimo. In ogni partita ci sono sempre degli aspetti che non mi piacciono e che vanno migliorati. Oggi ci è mancata stabilità con il pallone e abbiamo sofferto i loro contropiedi. Nella ripresa la nostra reazione è andata via via scemando", ha aggiunto il tecnico del team lariano.
"È stata una partita eccellente da parte di entrambe le squadre e giocata a viso aperto. Siamo stati coraggiosi nell'andare a prendere gli avversari nella loro metà campo. Il risultato premia i calciatori: è tutto merito loro". Lo ha dichiarato Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro il Como.
Il progetto
"Lo scorso anno abbiamo creato un blocco di ragazzi giovani e italiani che questa estate abbiamo integrato con alcuni stranieri. Abbiamo costruito questo mix con l'unico obiettivo di centrare la prima storica salvezza del club in Serie A. Abbiamo una forte identità e mettiamo in vetrina un'idea di gioco ben precisa. Stiamo dando una bella immagine al calcio italiano: l'importante ora è continuare a lavorare senza lasciarsi andare a voli pindarici", ha aggiunto il tecnico del Frosinone.
"Non è stata la nostra migliore giornata, mentre il Frosinone ha fatto una grande prestazione. Ci siamo trovati di fronte ad un portiere che ha fatto cose che non si vedono in tutte le partite. Abbiamo avuto almeno sette occasioni nitide per fare gol: in una giornata normale avremmo segnato quattro reti". Queste le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di Rai Radio 1, dopo la gara persa per 2-0 contro il Frosinone.
L'ammissione
"Siamo ancora una squadra molto giovane che deve imparare tantissimo. In ogni partita ci sono sempre degli aspetti che non mi piacciono e che vanno migliorati. Oggi ci è mancata stabilità con il pallone e abbiamo sofferto i loro contropiedi. Nella ripresa la nostra reazione è andata via via scemando", ha aggiunto il tecnico del team lariano.