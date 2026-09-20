Fabregas bacchetta il Como: "In ogni partita vedo cose che non mi piacciono, siamo molto giovani"

" È stata una partita eccellente da parte di entrambe le squadre e giocata a viso aperto. Siamo stati coraggiosi nell'andare a prendere gli avversari nella loro metà campo. Il risultato premia i calciatori: è tutto merito loro". Lo ha dichiarato Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro il Como.

Il progetto

"Lo scorso anno abbiamo creato un blocco di ragazzi giovani e italiani che questa estate abbiamo integrato con alcuni stranieri. Abbiamo costruito questo mix con l'unico obiettivo di centrare la prima storica salvezza del club in Serie A. Abbiamo una forte identità e mettiamo in vetrina un'idea di gioco ben precisa. Stiamo dando una bella immagine al calcio italiano: l'importante ora è continuare a lavorare senza lasciarsi andare a voli pindarici", ha aggiunto il tecnico del Frosinone.