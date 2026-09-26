Douvikas è senza limiti: "Como, si va lontano!". Show con la Grecia e alla ripresa super sfida con la Roma

Tasos Douvikas ragiona in grande. Non si pone limiti e anzi punta ai massimi livelli. L’attaccante greco, autore in pieno recupero del gol vittoria della sua nazionale che giovedì si è imposta per 2-1 al 95’ al “Marakana” di Belgrado contro la Serbia, è convinto di poter arrivare lontanissimo con il Como: “Penso che il nostro modo di giocare comporti uno stile che ci differenzia tanto in Italia, creiamo parecchie occasioni, arrivano molti attestati di stima per il mister, siamo tutti molto contenti di questo e vogliamo continuare a vincere. È una strada lunga da qui alla fine della stagione, guardiamo partita per partita, cercando di fare sempre ottime prestazioni, abbiamo aspettative alte, vediamo che succede – le parole del ventisettenne in esclusiva a Sportmediaset -. Sogno o obiettivo scudetto? Non so quale sia il termine migliore, come ho detto guardiamo partita per partita, quest’anno con la Champions ne giocheremo di più. In Europa è un torneo diverso, dobbiamo adattarci e testare il nostro livello, ma sono sicuro che faremo molto bene. Io personalmente voglio segnare il più possibile e arrivare lontano”. Non sono di certo passate inosservate. Né in nazionale, dove nonostante Pavlidis sembri ancora l’uomo di punta dell’attacco greco, tifosi e stampa esaltano ora le prestazioni dell’ex Celta Vigo, né a Como, dove è pronto il rinnovo, con lauto adeguamento di ingaggio, per il classe ’99, che percepirà 3 milioni di euro sino al 30 giugno del 2030 (l’accordo accordo in essere prevede uno stipendio da 800 mila euro sino al 2029). L’ufficialità dovrebbe già arrivare a stretto giro, con Douvikas che una volta terminata la sosta delle nazionali sarà impegnato con la squadra di Fabregas in quello che sulla carta – vedendo i numeri e stando alle dichiarazioni dello stesso atleta – può tranquillamente essere considerato un match scudetto, la sfida contro la Roma in programma domenica 11 ottobre alle 12.30.