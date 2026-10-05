Kaiki, il jolly del Como e del...fanta: "Mi ha convinto una cosa". Poi l'aneddoto su CR7

Kaiki Bruno ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Como: "Mi sento molto felice di essere qui. Sono appena arrivato al lago ed è molto bello. Como, in generale, è un posto davvero molto bello". Su cosa voglia migliorare, risponde così: "Non sono perfetto. Devo ancora migliorare sotto molti aspetti. Migliorando sia in fase difensiva che offensiva, credo che in futuro potrò diventare un grande giocatore". Sulla sua scelta di andare a Como ha dichiarato: "Ciò che mi ha convinto è stato il progetto del Como. Ho sentito che avrei potuto adattarmi qui molto facilmente. Mi sento bene all'interno di questo progetto e, se Dio vorrà, farò un ottimo lavoro qui".

Le parole di Kaiki Su Cesc Fàbregas si è espresso così: "Abbiamo parlato molto. Mi ha spiegato cosa si aspetta da me e mi ha dato dei consigli su come ambientarmi. Soprattutto, mi ha chiesto dedizione. Non mentirò: sono un ragazzo molto dedito e ambizioso". Sulla sua posizione in campo ha detto: "Sono fisicamente molto forte. Difensivamente sono bravo. Quando attacco mi piace dribblare, ma difendere è la parte più importante del mio gioco".