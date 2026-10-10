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Douvikas firma: la punta rinnova con il Como fino al 2030

Accordo raggiunto tra calciatore e club per il prolungamento del contratto
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Luca PinottiLuca Pinotti

Pubblicato il 10.10.2026, 09:45

3 min

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COMO - Anastasios “Tasos” Douvikas ha raggiunto l'accordo con il Como per il prolungamento del contratto fino al 2030. All'attaccante, che aveva già un contratto valido per questa e le prossime due stagioni, sarà riconosciuto anche un adeguamento compenso, che verrà ritoccato verso l'alto. Il greco, alla sua terza stagione nel Como, è reduce da un’annata da protagonista, chiusa con 14 reti segnate (e un solo calcio di rigore calciato) alle spalle solo di Lautaro Martinez e a pari merito con Donyell Malen.

Riscatto Douvikas

Quest’anno è già ripartito con il piede giusto, con 2 reti in campionato contro Udinese e Napoli e una in Champions nel 4-1 contro il Lipsia. Prestazioni che hanno riportato l’attaccante in Nazionale nella finestra appena conclusa dedicata alla Nations League. Anche in questo caso, Douvikas non ha tradito le attese, con la rete decisiva al 95’ nel 2-1 in trasferta contro la Repubblica Ceca. Il Como, quindi, blinda ulteriormente il suo bomber, una delle tante scommesse vinte dalla società e dal tecnico Cesc Fàbregas: 27 anni, era arrivato in riva al lago nel mercato invernale nel 2025 dal Celta Vigo, dopo le esperienze all’Utrecht in Olanda e, in patria, al Volo e all’Asteras Tripoli.

In vantaggio su Kean

Il greco, tra l’altro si candida a una maglia da titolare contro la Roma: domani, nel big match contro la Roma, sembra in vantaggio su Moise Kean, tornato con qualche acciacco dalla nazionale. Oggi pomeriggio Fàbregas presenterà la sfida contro la Roma al centro tecnico di Mozzate. Non mancano i ballottaggi: in porta si è aperta la strada all’alternanza Butez-Sanchez, in difesa a sinistra Valle si gioca il posto con Kaiki, a centrocampo Milla o Perrone, ma la sfida con la Roma potrebbe far alzare le quote di Caqueret. Pochi dubbi sulla trequarti (l’asse Diao-Paz-Baturina non dovrebbe essere toccato). Davanti, quasi certamente toccherà a Douvikas.

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