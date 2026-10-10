Fabregas, attacco alla Figc: "Kean ha giocato infortunato, l'Italia non ci ha detto nulla"

Cesc Fabregas si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro la Roma di Gasperini . Il tecnico del Como ha dichiarato: Sarà una sfida tra Como e Roma, non solo tra due giocatori (Nico Paz e Dybala ndr): è una partita importante, contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo bene, ho grande rispetto per quello che fanno, proveremo a fare una grande partita. Penso che la Roma sia una squadra molto propositiva, molto offensiva, anche i difensori attaccano tantissimo, Gasperini ha fatto fare una grande carriera a molti calciatori, la Roma è una squadra che mi piace moltissimo da vedere, Gasperini allena da tanti anni che allena e quando guardo la sua storia e il suo modo di giocare è solo da ammirare, ho un rispetto enorme per lui, crede tantissimo in quello che fa, la Roma è un grande specchio del suo allenatore".

Le parole di Fabregas

Riguardo all'infortunio di Kean, Fabregas ha attaccato la Figc: "Kean ne avrà per una settimana o dieci giorni, ha preso un colpo importante nella prima partita che ha giocato contro il Belgio, la comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un'altra partita per 90 minuti come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri. Adesso deve lavorare a parte". Sul ruolo della punta azzurra ha poi aggiunto: "Ho guardato tante partite, ho provato a seguire tutti i miei ragazzi in Nazionale, perché mi piace il calcio e vogli vedere cosa fanno i miei ragazzi, cosa gli chiedono di fare gli altri allenatori. Hanno fatto grandi partite, è stato bello da vedere. Kean esterno? Molto interessante, era una cosa che Mancini aveva in mente, ne avevamo parlato, ma abbiamo altri giocatori che possono fare quel ruolo lì in modo migliore per come giochiamo noi".