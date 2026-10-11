Fabregas: "Como-Roma inspiegabile, cosa ci è mancato. Per fermare Gasperini ho studiato l'Inter"

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno contro la Roma , costretta a giocare in dieci uomini la ripresa per il rosso estratto a Malen . Il tecnico del Como ha dichiarato: "Primo 0-0? Il calcio non si può spiegare. Siamo due squadre propositive, che attaccano. Dopo l’espulsione la partita ha fatto un giro, è stata una partita bella: volevamo vincere entrambi. Per giocare contro la Roma c’è bisogno di personalità. Prima viene la personalità e poi la tattica, soprattutto nell’11 contro 11. Una cosa positiva è che non abbiamo preso un contropiede con l’uomo in più”.

Le parole di Fabregas

"Per me la squadra che ha fatto più male a Gasperini è stata l'Inter di Inzaghi. L'ho analizzata e da qui inizi a preparare la partita. Non abbiamo saputo gestire l'uomo in più nell'ultima fase. Dovevamo avere più pazienza, facendo viaggiare velocemente la palla. Ma non abbiamo preso contropiede e questo è positivo". Poi sulle scelte sulla formazioni di oggi ha aggiunto: "Caqueret al posto di Baturina? Alcune volte i giocatori meritano qualcosa. Oggi Caqueret meritava di giocare, era una mia sensazione. Devo tenere dentro Max, che non è in lista Champions. Oggi era una partita molto importante e lo vedevo molto bene. Per me la migliore squadra, l’Inter di Inzaghi, ha fatto tanto male a Gasperini: da lì devo prendere conclusioni e iniziare a preparare le partite. In questo senso la squadra mi è piaciuta molto".