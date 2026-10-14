Feyenoord-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

ROTTERDAM (OLANDA) - Reduce dallo 0-0 contro la Roma, il Como vola a Rotterdam dove alle alle 18.45 sfida il Feyenoord al De Kuip nel secondo turno della fase campionato della Champions League. All'esordio assoluto nella competizione i lariani hanno superato davanti ai propri tifosi il Lipsia con un roboante 4-1. Senza timore reverenziale o pressione, i ragazzi di Cesc Fabregas hanno mostrato grande personalità strapazzando gli avversari e ottenendo i tre punti grazie alle reti di Baturina, Douvikas, Diao e Perrone. Gli olandesi di Giovanni Van Bronckhorst, imbattutti in otto gare di campionato e capolista dell'Eredivisie con 20 punti, uno in più di Psv e Az Alkmaar, al debutto hanno invece incassato un pesante 5-1 al Camp Nou contro il Barcellona.