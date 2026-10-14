Feyenoord-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
ROTTERDAM (OLANDA) - Reduce dallo 0-0 contro la Roma, il Como vola a Rotterdam dove alle alle 18.45 sfida il Feyenoord al De Kuip nel secondo turno della fase campionato della Champions League. All'esordio assoluto nella competizione i lariani hanno superato davanti ai propri tifosi il Lipsia con un roboante 4-1. Senza timore reverenziale o pressione, i ragazzi di Cesc Fabregas hanno mostrato grande personalità strapazzando gli avversari e ottenendo i tre punti grazie alle reti di Baturina, Douvikas, Diao e Perrone. Gli olandesi di Giovanni Van Bronckhorst, imbattutti in otto gare di campionato e capolista dell'Eredivisie con 20 punti, uno in più di Psv e Az Alkmaar, al debutto hanno invece incassato un pesante 5-1 al Camp Nou contro il Barcellona.
Feyenoord-Como: diretta tv e streaming
Feyenoord-Como, gara valida per il secondo turno della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 18.45 al De Kuip di Rotterdam e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Feyenoord-Como
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Valente, Nacho Ferri, Hadj Moussa. Allenatore: Van Bronckhorst.
A disposizione: Bossin, Watanabe, Kastenmeier, Deijl, Kraaijeveld, Schaken, Steijn, Van den Elschout, Wessels, Siarra, Borges.
COMO (4-2-3-1): Butez, Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Álex Valle; Luis Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Vigorito, Ginelli, Sanchez, Kempf, Perrone, Dossena, Kaiki, Rodriguez, Ricci, Smolcic, Liberali.
ARBITRO: Rumsas (Lituania). ASSISTENTI: Radius-Suziedelis (Lituania). IV UFFICIALE: Valikonis (Lituania). VAR: Soto Grado (Spagna). ASS. VAR: Del Cerro Grande (Spagna).
Feyenoord-Como: scopri tutte le quote
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