Como, Fabregas sbaglia e impara: "Prima trasferta in Europa. Diao? Non poteva più correre"

"Questa è una crescita costante, è la prima trasferta europa. Continuiamo a imparare. Dobbiamo gestire tre competizioni e io forse ho sbagliato alcune scelte. Il problema è stato prendere subito l'1-1. Gli ultimi 30 minuti abbiamo dominato, ma loro hanno meritato di vincere". Così Cesc Fabregas commenta l'esito della trasferta al De Kuip, dove il Como si è arreso alla rimonta del Feyneoord: 3-2 il finale. Ad aggravare il bilancio della gara contro il Feyenoord è l'infortunio di Diao, autore del momentaneo vantaggio dei lariani. La sconfitta di Rotterdam segue il 4-1 sul Lipsia all'esordio assoluto in Champions League, nonché al pareggio a reti bianche con la Roma all'ultima uscita di campionato. L'agenda europea di Fabregas mette ora in programma il ritorno al Sinigaglia, dove il 21 ottobre è atteso il Manchester United (che martedì 13 è uscito sconfitto dal Metropolitano). Prima però, la trasferta al Franchi di domenica 18. Queste le parole del tecnico al termine del match: "Come sta Diao? Sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Speriamo di averlo preso in tempo. E' un giocatore importante si è visto anche oggi nella maniera in cui abbiamo giocato, si è visto nel gol. La Champions è un regalo della nostra scorsa stagione. Cosa è cambiato con il Lipsia? Giocare in casa o in trasferta sono due mondi a parte. Il Feyenoord è abituato a vincere, li abbiamo messi in difficoltà in qualche momento ma loro sono stati più forti in generale. La Champions è la competizione più forte. C'è più livello qui che in un Mondiale".

Fabregas: "Anche il Bayern ha sofferto" "Ieri il Bayern con i titolari ha sofferto, anche il Barcellona...è durissimo andare in trasferta in Champions ma sono tranquillo. E' un regalo per questa società e continuo a dirlo. Piano piano si fa, abbiamo una strada da seguire. Dobbiamo avere testa fredda e continuità". E ancora: "Abbiamo scelto questo perché pensavamo fosse una buona maniera per attaccarli - ha aggiunto in conferenza stampa - . Come abbiamo visto con il nostro gol di Diao. Il calcio è fatto così, la squadra deve imparare certe situazioni. Abbiamo un attaccante, dobbiamo gestirlo bene e c'è la Serie A. Dobbiamo continuare a crescere. Qui per noi è la prima volta, anche per me, ci sono stati momenti positivi. Con il 3-1 la squadra non ha mollato. Possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Errori individuali o miei? No, lasciamo tranquilli i ragazzi. Sono cose che succedono, cambia il mondo giocare in casa o giocare fuori, siamo nella seconda partita della storia di Champions. Adesso tranquillità, la Serie A è la cosa più importante per noi. Ci dà l'opportunità di stare insieme qui. Loro sono una squadra forte, soprattutto in casa. Come noi con il Lipsia. Io ho le idee abbastanza chiare, loro sono abituati a vincere e ad andare forte".