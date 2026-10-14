Como, Fabregas sbaglia e impara: "Prima trasferta in Europa. Diao? Non poteva più correre"
"Questa è una crescita costante, è la prima trasferta europa. Continuiamo a imparare. Dobbiamo gestire tre competizioni e io forse ho sbagliato alcune scelte. Il problema è stato prendere subito l'1-1. Gli ultimi 30 minuti abbiamo dominato, ma loro hanno meritato di vincere". Così Cesc Fabregas commenta l'esito della trasferta al De Kuip, dove il Como si è arreso alla rimonta del Feyneoord: 3-2 il finale. Ad aggravare il bilancio della gara contro il Feyenoord è l'infortunio di Diao, autore del momentaneo vantaggio dei lariani. La sconfitta di Rotterdam segue il 4-1 sul Lipsia all'esordio assoluto in Champions League, nonché al pareggio a reti bianche con la Roma all'ultima uscita di campionato. L'agenda europea di Fabregas mette ora in programma il ritorno al Sinigaglia, dove il 21 ottobre è atteso il Manchester United (che martedì 13 è uscito sconfitto dal Metropolitano). Prima però, la trasferta al Franchi di domenica 18. Queste le parole del tecnico al termine del match: "Come sta Diao? Sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Speriamo di averlo preso in tempo. E' un giocatore importante si è visto anche oggi nella maniera in cui abbiamo giocato, si è visto nel gol. La Champions è un regalo della nostra scorsa stagione. Cosa è cambiato con il Lipsia? Giocare in casa o in trasferta sono due mondi a parte. Il Feyenoord è abituato a vincere, li abbiamo messi in difficoltà in qualche momento ma loro sono stati più forti in generale. La Champions è la competizione più forte. C'è più livello qui che in un Mondiale".
Fabregas: "Anche il Bayern ha sofferto"
"Ieri il Bayern con i titolari ha sofferto, anche il Barcellona...è durissimo andare in trasferta in Champions ma sono tranquillo. E' un regalo per questa società e continuo a dirlo. Piano piano si fa, abbiamo una strada da seguire. Dobbiamo avere testa fredda e continuità". E ancora: "Abbiamo scelto questo perché pensavamo fosse una buona maniera per attaccarli - ha aggiunto in conferenza stampa - . Come abbiamo visto con il nostro gol di Diao. Il calcio è fatto così, la squadra deve imparare certe situazioni. Abbiamo un attaccante, dobbiamo gestirlo bene e c'è la Serie A. Dobbiamo continuare a crescere. Qui per noi è la prima volta, anche per me, ci sono stati momenti positivi. Con il 3-1 la squadra non ha mollato. Possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Errori individuali o miei? No, lasciamo tranquilli i ragazzi. Sono cose che succedono, cambia il mondo giocare in casa o giocare fuori, siamo nella seconda partita della storia di Champions. Adesso tranquillità, la Serie A è la cosa più importante per noi. Ci dà l'opportunità di stare insieme qui. Loro sono una squadra forte, soprattutto in casa. Come noi con il Lipsia. Io ho le idee abbastanza chiare, loro sono abituati a vincere e ad andare forte".
Fabregas: "Presto per Kean"
"Fuori casa le cose cambiano, noi dobbiamo imparare a gestire questo. Io però non credo tanto nell'inesperienza. Livello o non livello invece sì. Magari nella prossima partita qualcuno si fa più forte e non perde il pallone. Alcuni ci mettono 3 mesi, oppure 3 anni. Datemi tutta la colpa e gli errori a me. Lasciate i ragazzi tranquilli e pensiamo alla Fiorentina che è la cosa più importante. Il Feyenoord? Sono davvero bravi. Giocare fuori casa in Champions League cambia tutto. L'energia dello stadio ti dà qualcosa in più, quando all'uno contro uno l'avevamo preparato ovviamente, Diao però si è infortunato e dopo l'1-1 siamo calati. Moussa è un giocatore diverso, ma non è un solo giocatore che ha fatto la differenza oggi. Sono tutti molto forti. Noi siamo una delle squadre più giovani. Sparate a me, non a loro. Cosa non ha funzionato? In Europa ho giocato più di 100 partite e ho perso diverse partite così. Noi ci siamo congratulati, abbiamo stretto loro le mani. Noi abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo provato a giocare.Come sta Diao e Kean quando torna? Domande difficili da valutare in questo momento. Con il gol ha sentito qualcosina, ma quando ci sono cose così non è giusto o facile valutare, bisogna aspettare domani. Sabato o domenica dirò di più, anche per Kean".
Le avversarie del Como in Champions
- Como-Lipsia, 4-1
- Feyernoord-Como, 3-2
- Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45
- Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21
- Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21
- Betis Siviglia-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45
- Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21
- Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21
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