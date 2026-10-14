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Su la testa EuroComo, ma Fabregas non doveva cambiarti i connotati

La prima sconfitta lariana in Champions League non inficia il giudizio comunque positivo sulla squadra, caduta in casa De Kuip per un solo gol di scarto. Semmai, la prossima volta Cesc rimescoli meno le carte. Per il turnover si può anche perdere
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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 14.10.2026, 22:35

2 min

FabregasComoChampions League
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Il gol in extremis di Douvikas ha reso meno amara la prima sconfitta del Como in Champions League. Nella bolgia De Kuip, la caldissima casa del Feyenoord, i lariani si sono battuti con onore, passando addirittura in vantaggio con Diao, poi costretto a fermarsi per infortunio e subito riagguantati da Zechiel. Hanno ceduto alla distanza al prepotente ritorno del tridente di Van Bronckhorst: Ferri, Valente e Moussa insieme hanno segnato 27 gol nelle prime 8 giornate della Eredivisie che vede il club di Rotterdam in testa, tallonato da Psv e Az Alkmaar. E se Valente, nonostante fosse stato fra i migliori nel primo tempo, è stato inopinatamente rimpiazzato da Diarra, questi ha subito mandato in gol Moussa autentica spina nel fianco della difesa di un Como al quale Fabregas ha cambiato troppo i connotati, salvo ravvedersi nella mezz'ora finale. Sanchez fra i pali al posto di Boutez, Smolcic a destra anziché Couto, Milla per Da Cunha ovvero il perno del centrocampo.

Il turnover non ha pagato

Il turnover non ha pagato e, combinato con la naturale inesperienza lariana a giocare in bolge modello olandese, ha progressivamente lasciato campo al Feyenoord, Tant'è vero che, a mezz'ora dalla fine, Fabregas ha fatto retromarcia: dentro Couto, Douvikas e Da Cunha; fuori Milla, Kaiki e Smolcic. La musica è cambiata, tuttavia non abbastanza per evitare la sconfitta, galeotto anche lo sfortunato autogol di Sanchez. Considerato che Paz falso nove non ha funzionato, nasce spontanea la domanda del giorno: perché uno come Douvikas, 5 gol in 10 partite fra campionato, Champions e Nations League, a Rotterdam è partito in panchina?

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