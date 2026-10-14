Su la testa EuroComo, ma Fabregas non doveva cambiarti i connotati
Il gol in extremis di Douvikas ha reso meno amara la prima sconfitta del Como in Champions League. Nella bolgia De Kuip, la caldissima casa del Feyenoord, i lariani si sono battuti con onore, passando addirittura in vantaggio con Diao, poi costretto a fermarsi per infortunio e subito riagguantati da Zechiel. Hanno ceduto alla distanza al prepotente ritorno del tridente di Van Bronckhorst: Ferri, Valente e Moussa insieme hanno segnato 27 gol nelle prime 8 giornate della Eredivisie che vede il club di Rotterdam in testa, tallonato da Psv e Az Alkmaar. E se Valente, nonostante fosse stato fra i migliori nel primo tempo, è stato inopinatamente rimpiazzato da Diarra, questi ha subito mandato in gol Moussa autentica spina nel fianco della difesa di un Como al quale Fabregas ha cambiato troppo i connotati, salvo ravvedersi nella mezz'ora finale. Sanchez fra i pali al posto di Boutez, Smolcic a destra anziché Couto, Milla per Da Cunha ovvero il perno del centrocampo.
Il turnover non ha pagato
Il turnover non ha pagato e, combinato con la naturale inesperienza lariana a giocare in bolge modello olandese, ha progressivamente lasciato campo al Feyenoord, Tant'è vero che, a mezz'ora dalla fine, Fabregas ha fatto retromarcia: dentro Couto, Douvikas e Da Cunha; fuori Milla, Kaiki e Smolcic. La musica è cambiata, tuttavia non abbastanza per evitare la sconfitta, galeotto anche lo sfortunato autogol di Sanchez. Considerato che Paz falso nove non ha funzionato, nasce spontanea la domanda del giorno: perché uno come Douvikas, 5 gol in 10 partite fra campionato, Champions e Nations League, a Rotterdam è partito in panchina?
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