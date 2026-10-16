Fabregas sta imparando "Como si dice Champions": il ko e la situazione infortuni da Kean a Diao
Una sconfitta può lasciare molto più di quanto dica il risultato. Quella del Como a Rotterdam, nella prima trasferta della sua storia in Champions League, lascia qualche rimpianto, diverse indicazioni e soprattutto un problema in più per Cesc Fabregas. Il 3-2 del De Kuip interrompe l’avvio perfetto in Europa dopo il 4-1 al Lipsia, ma non ridimensiona il Como, che resta al momento la migliore squadra italiana nella League Phase. Semmai mostra con estrema chiarezza quanto sia sottile, a questi livelli, il confine tra una grande serata e una partita che scappa di mano. Il Como ha scoperto innanzitutto la Champions lontano da casa. Un altro sport, quasi, rispetto alla notte del debutto. Ritmi, pressione ambientale, aggressività e capacità dell’avversario di punire ogni minimo errore hanno costretto i biancoblù a una partita diversa da quelle a cui sono abituati. Fabregas non si è nascosto: ha riconosciuto la superiorità del Feyenoord e ha ammesso di avere probabilmente sbagliato qualche scelta. Il momento decisivo della partita è arrivato tra il 18’ e il 23’. Diao ha portato in vantaggio il Como, vantaggio durato appena due minuti e subito dopo si è infortunato.
In Champions serve altro
Da quel momento il piano preparato da Fabregas è inevitabilmente cambiato. Il Como, però, non si è disunito ed è forse questo l’aspetto migliore che Rotterdam lascia in eredità. Ha capito che in Champions non basta avere qualità e personalità: servono gestione dei momenti, attenzione continua e capacità di adattarsi quando il piano iniziale salta. Fabregas dovrà lavorare soprattutto su questo, senza però modificare l’identità di una squadra che anche al De Kuip ha provato fino alla fine a giocare il proprio calcio. Il problema più urgente, semmai, riguarda l’attacco.
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