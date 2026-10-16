Fabregas sta imparando "Como si dice Champions": il ko e la situazione infortuni da Kean a Diao

Una sconfitta può lasciare molto più di quanto dica il risultato. Quella del Como a Rotterdam, nella prima trasferta della sua storia in Champions League, lascia qualche rimpianto, diverse indicazioni e soprattutto un problema in più per Cesc Fabregas. Il 3-2 del De Kuip interrompe l’avvio perfetto in Europa dopo il 4-1 al Lipsia, ma non ridimensiona il Como, che resta al momento la migliore squadra italiana nella League Phase. Semmai mostra con estrema chiarezza quanto sia sottile, a questi livelli, il confine tra una grande serata e una partita che scappa di mano. Il Como ha scoperto innanzitutto la Champions lontano da casa. Un altro sport, quasi, rispetto alla notte del debutto. Ritmi, pressione ambientale, aggressività e capacità dell’avversario di punire ogni minimo errore hanno costretto i biancoblù a una partita diversa da quelle a cui sono abituati. Fabregas non si è nascosto: ha riconosciuto la superiorità del Feyenoord e ha ammesso di avere probabilmente sbagliato qualche scelta. Il momento decisivo della partita è arrivato tra il 18’ e il 23’. Diao ha portato in vantaggio il Como, vantaggio durato appena due minuti e subito dopo si è infortunato.