Diao, altra lesione: l'esito degli esami dopo l'infortunio, per quanto lo perde Fabregas

Un nuovo stop fisico rallenta l'ascesa di Assane Diao nel momento di maggior brillantezza della sua stagione. Il giovane attaccante senegalese classe 2005 si è fermato durante la trasferta di Champions League disputata dal Como contro il Feyenoord al De Kuip, accusando un fastidio alla gamba che ha richiesto immediati accertamenti medici. Gli esami clinico-strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del flessore della coscia sinistra, che obbligherà il talento del club lariano a rimanere ai box per circa tre settimane .

Il piano di recupero

Il periodo di stop costringerà il calciatore a saltare un blocco cruciale della stagione tra impegni nazionali e internazionali. L'attaccante non potrà prendere parte alle sfide contro Fiorentina, Sassuolo, Torino, Venezia e Lens, oltre al prestigioso incrocio con il Manchester United e alla delicata sfida di campionato contro l'Inter. La priorità dello staff medico lariano resta quella di seguire un protocollo di riabilitazione estremamente prudente, scongiurando il rischio di pericolose ricadute e puntando a riconsegnare il giocatore al meglio dopo la finestra riservata alle nazionali.