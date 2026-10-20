Liberali fa magie al Franchi e strega Mancini: il talento del Como ora vede azzurro
Il Mago di Lissone domenica ha strabiliato tutti al Franchi, stravincendo il duello a distanza col fantasista avversario (molto più celebrato e quotato…) Mastantuono. Eppure a vederli giocare in Fiorentina-Como quello meritevole della valutazione da 45 milioni più che l’ex Real Madrid è sembrato l’italiano Mattia Liberali, che alla prima da titolare in Serie A con la maglia biancoblù ha sfoderato una prestazione da urlo. Con tanto di primo acuto nell’Olimpo del calcio italiano. Alla sua maniera, ovvero con un sinistro fatato a impallinare De Gea. Lampi di classe che hanno abbagliato Firenze rilanciando in classifica il Como dopo i passi falsi contro Frosinone e Roma. Il modo migliore anche per candidarsi alla nazionale maggiore. In fondo Coverciano dista pochi chilometri dallo stadio in cui Liberali ha realizzato il suo primo gol in A. Chissà che non possa essere un segno del destino, visto che il ct Roberto Mancini è un suo grande estimatore. Galeotta la finale Playoff di qualche mese fa tra Monza e Catanzaro, durante la quale il Mancio era rimasto davvero colpito dalle giocate del talento brianzolo. Tanto da confidare ad amici e collaboratori un luminoso futuro per il gioiellino cresciuto nel vivaio del Milan.
Milan, rimpianto Liberali: dal Catanzaro al trasferimento al Como
Proprio la società di via Aldo Rossi rischia ora di mangiarsi le mani dinanzi al boom di Mattia dopo, di fatto, averlo perso due volte. La prima nell’estate 2025 quando Liberali viene ceduto al Catanzaro a titolo gratuito col 50% sulla futura vendita in favore dei rossoneri. All’atto pratico appena 3 milioni, visto che l’agente Alessandro Lucci fa inserire nell’accordo tra il trequartista mancino e il club calabrese una clausola rescissoria da 6 milioni. Un prezzo che - alla luce della splendida stagione disputata - attira a giugno mezza Serie A (Sassuolo, Bologna, Fiorentina, Torino e Juve), in particolare a contenderselo erano Como e Milan (su esplicita richiesta di Amorim): alla fine la spuntano i lariani grazie al pressante corteggiamento di Fabregas, nonostante la proposta del Diavolo fosse economicamente superiore. Il percorso sul Lago per Liberali si sta, infatti, rivelando quello giusto per crescere ed esplodere.
Liberali e la Nazionale italiana: Mancini lo osserva, il Como sogna in grande
Non a caso gli scout di Mancini lo stanno già tenendo d’occhio in vista del doppio impegno di Nations League a metà novembre contro Belgio e Francia. Da non escludere la convocazione nell’Italia, anche se Mattia non ha fretta. Per la serie: un passo alla volta. L’importante è evitare di bruciarsi dopo quanto accaduto due anni fa al Milan, quando passò in poche settimane dall’esordio da titolare in Serie A in Milan-Genoa alla “retrocessione” in Primavera. Ecco perché Libe sa che continuità e fiducia sono le cose più importanti da avere per arrivare in alto. Ci sperano pure i tifosi italiani, che da troppi anni non vedono in nazionale un elemento di fantasia in grado di onorare l’iconica maglia numero 10. Intanto domani col Manchester United potrebbe essere l’occasione giusta per stupire anche in Europa. A Como vogliono sognare in grande con gli effetti speciali del Mago Liberali.
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