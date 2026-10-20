Liberali fa magie al Franchi e strega Mancini: il talento del Como ora vede azzurro 

Il Mago di Lissone domenica ha strabiliato tutti al Franchi, stravincendo il duello a distanza col fantasista avversario (molto più celebrato e quotato…) Mastantuono. Eppure a vederli giocare in Fiorentina-Como quello meritevole della valutazione da 45 milioni più che l’ex Real Madrid è sembrato l’italiano Mattia Liberali, che alla prima da titolare in Serie A con la maglia biancoblù ha sfoderato una prestazione da urlo. Con tanto di primo acuto nell’Olimpo del calcio italiano. Alla sua maniera, ovvero con un sinistro fatato a impallinare De Gea. Lampi di classe che hanno abbagliato Firenze rilanciando in classifica il Como dopo i passi falsi contro Frosinone e Roma. Il modo migliore anche per candidarsi alla nazionale maggiore. In fondo Coverciano dista pochi chilometri dallo stadio in cui Liberali ha realizzato il suo primo gol in A. Chissà che non possa essere un segno del destino, visto che il ct Roberto Mancini è un suo grande estimatore. Galeotta la finale Playoff di qualche mese fa tra Monza e Catanzaro, durante la quale il Mancio era rimasto davvero colpito dalle giocate del talento brianzolo. Tanto da confidare ad amici e collaboratori un luminoso futuro per il gioiellino cresciuto nel vivaio del Milan.

Milan, rimpianto Liberali: dal Catanzaro al trasferimento al Como Proprio la società di via Aldo Rossi rischia ora di mangiarsi le mani dinanzi al boom di Mattia dopo, di fatto, averlo perso due volte. La prima nell’estate 2025 quando Liberali viene ceduto al Catanzaro a titolo gratuito col 50% sulla futura vendita in favore dei rossoneri. All’atto pratico appena 3 milioni, visto che l’agente Alessandro Lucci fa inserire nell’accordo tra il trequartista mancino e il club calabrese una clausola rescissoria da 6 milioni. Un prezzo che - alla luce della splendida stagione disputata - attira a giugno mezza Serie A (Sassuolo, Bologna, Fiorentina, Torino e Juve), in particolare a contenderselo erano Como e Milan (su esplicita richiesta di Amorim): alla fine la spuntano i lariani grazie al pressante corteggiamento di Fabregas, nonostante la proposta del Diavolo fosse economicamente superiore. Il percorso sul Lago per Liberali si sta, infatti, rivelando quello giusto per crescere ed esplodere.