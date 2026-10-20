Fabregas: “United come Juve, Inter e Milan”. Poi il gelo: “Domanda brutta, senza rispetto”

"Ancora una volta per noi sarà una giornata storica. E' un momento speciale quello che stiamo vivendo in questi mesi, staff e giocatori dobbiamo adattarci bene essendo consapevoli dell'importanza. Lo United è una grandissima squadra, ha grandissimi giocatori, con una storia pazzesca. Proveremo a vincere come sempre". Così Cesc Fabregas presenta il terzo round di Champions League, che alle ore 18.45 di mercoledì 21 ottobre vedrà il Como tornare in campo in Europa dopo il ko di Rotterdam e il tris sulla Fiorentina in campionato. Dall'altra parte del campo (al Sinigaglia) c'è ora il Manchester United, a sua volta reduce dalla sconfitta contro l'Atletico Madrid e dal pareggio con il Leeds in Premier League, dove è chiamato a risolvere la crisi di risultati che impedisce alla classifica di prendere quota (7 punti in 7 giornate il bilancio dei Red Devils in campionato). L'agenda di Fabregas mette poi in programma la gara interna contro il Sassuolo di sabato 24, mentre alla prossima uscita in Champions c'è il Lens il 4 novembre allo Stade des Mines. Queste le parole del tecnico dei lariani: "United in crisi? Le crisi nel calcio non esistono, ogni 3 giorni c'è una partita e non c'è tempo per pensare se c'è o no una crisi. Undici contro undici, si prova a vincere - ha dichiarato in conferenza stampa - . La crisi la inventate voi, noi non la sentiamo perché siamo professionisti che vogliamo competere. Non credo a queste cose, sono il Manchester United e hanno grandissimi calciatori. Proveremo a vincere come detto prima. I passaggi a vuoto? Si deve gestire in maniera naturale. Dobbiamo essere tranquilli, l'importante è che la squadra giochi con ambizione e con la volontà di migliorare. Sicuramente tra cinque anni saremo meglio, perché è l'inizio di un nuovo percorso. Giocare ogni 3 giorni ti dà la possibilità di riscattarti dopo poco quando non vinci, questo è un piacere".

Fabregas: "Manchester come Juve, Inter e Milan" "La nostra motivazione? La storia si insegna non parlando di quello. Il Manchester è come quando giochiamo con Inter, Milan, Juve. Parlo di quello che fa l'altra squadra e di come possiamo fargli male. Se dico ogni volta di stare attento al Manchester, i giocatori entrano in campo con paura. L'allenatore deve sempre dare fiducia alla sua squadra, io mi sento forte con i miei giocatori. Possiamo vincere se facciamo le cose come vanno fatte, se pensiamo che gli avversari sono superiori sarà più difficile. Chalobah? Ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez, oggi ha fatto un tiro in porta a fine allenamento e si è fatto male. Non sembra un infortunio lieve, ma un po' più grave. Chalobah starà fuori due settimane, quindi perderà quattro partite".