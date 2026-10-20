Como, bel guaio: dopo Diao, ko anche Jesus Rodriguez. "Starà fuori mesi"
Como, infortunio per Jesus Rodriguez
"Ha calciato in porta a fine allenamento e si è fatto male. Starà fuori almeno due mesi". Con queste parole Fabregas ha annunciato l'infortunio di Rodriguez alla vigilia della sfida contro il Manchester United. Una notizia che complica i piani del Como e obbliga lo staff tecnico a valutare rapidamente le alternative a disposizione, soprattutto in vista dei prossimi impegni europei. L'assenza dello spagnolo, infatti, non rappresenta soltanto un problema sul piano tecnico, ma apre anche una questione legata alla composizione della lista Uefa.
Il regolamento permette alle società di sostituire un calciatore inserito nella lista europea in caso di un infortunio che comporti uno stop di almeno 60 giorni. La modifica deve però essere effettuata entro le 24 ore precedenti alla partita, una condizione che restringe sensibilmente i tempi a disposizione del club lariano. Per il Como si tratta dunque di una scelta da definire in tempi brevi, ponderando le esigenze della squadra e le caratteristiche dei possibili sostituti.
Caqueret favorito su Addai
La società è già al lavoro per individuare il nome da inserire al posto di Rodriguez. Al momento, il principale indiziato sembra essere Caqueret, che parte davanti ad Addai nelle valutazioni del club. La decisione definitiva non è ancora stata ufficializzata, ma la necessità di rispettare le scadenze Uefa impone di accelerare le riflessioni e arrivare rapidamente a una scelta. L'olandese resta un'opzione sul tavolo e potrebbe inserirsi nella corsa qualora lo staff decidesse di puntare su un profilo differente, ma viene da un lungo infortunio. Saranno le valutazioni tecniche delle prossime ore a indirizzare la scelta finale, con Fabregas chiamato a individuare la soluzione più funzionale per affrontare i prossimi impegni. Il Como deve quindi gestire due fronti: da una parte il recupero di Rodriguez, destinato a rimanere ai box per almeno due mesi, dall'altra la necessità di completare in tempo la modifica della lista europea. Una corsa contro il tempo nella quale ogni dettaglio può fare la differenza.
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