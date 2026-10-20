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Como, bel guaio: dopo Diao, ko anche Jesus Rodriguez. "Starà fuori mesi"

Fabregas perde anche lo spagnolo e valuta un possibile cambio per la lista Uefa in Champions League
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Pubblicato il 20.10.2026, 18:27

4 min

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Una brutta notizia rovina la vigilia del Como in vista dell'appuntamento di prestigio contro il Manchester United. Jesus Rodriguez si è fermato per infortunio e costringe il club lariano a rivedere i propri piani, con uno stop che si preannuncia lungo almeno due mesi. Un altro ko importante dopo quello di Diao, che starò un mese ai box per una lesione di primo grado al flessore. A svelare i dettagli ci ha pensato Fabregas in conferenza stampa.Ora, oltre alla gestione del recupero del giocatore, per la società si apre una vera e propria corsa contro il tempo: la possibilità di intervenire sulla lista Uefa offre una via d'uscita, ma le scadenze impongono una decisione rapida. Sul tavolo ci sono due nomi, Caqueret e Addai, con il primo attualmente in vantaggio nella corsa per prendere il posto dello spagnolo.

Como, infortunio per Jesus Rodriguez

"Ha calciato in porta a fine allenamento e si è fatto male. Starà fuori almeno due mesi". Con queste parole Fabregas ha annunciato l'infortunio di Rodriguez alla vigilia della sfida contro il Manchester United. Una notizia che complica i piani del Como e obbliga lo staff tecnico a valutare rapidamente le alternative a disposizione, soprattutto in vista dei prossimi impegni europei. L'assenza dello spagnolo, infatti, non rappresenta soltanto un problema sul piano tecnico, ma apre anche una questione legata alla composizione della lista Uefa.

 

 

Il regolamento permette alle società di sostituire un calciatore inserito nella lista europea in caso di un infortunio che comporti uno stop di almeno 60 giorni. La modifica deve però essere effettuata entro le 24 ore precedenti alla partita, una condizione che restringe sensibilmente i tempi a disposizione del club lariano. Per il Como si tratta dunque di una scelta da definire in tempi brevi, ponderando le esigenze della squadra e le caratteristiche dei possibili sostituti.

 

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Caqueret favorito su Addai

La società è già al lavoro per individuare il nome da inserire al posto di Rodriguez. Al momento, il principale indiziato sembra essere Caqueret, che parte davanti ad Addai nelle valutazioni del club. La decisione definitiva non è ancora stata ufficializzata, ma la necessità di rispettare le scadenze Uefa impone di accelerare le riflessioni e arrivare rapidamente a una scelta. L'olandese resta un'opzione sul tavolo e potrebbe inserirsi nella corsa qualora lo staff decidesse di puntare su un profilo differente, ma viene da un lungo infortunio. Saranno le valutazioni tecniche delle prossime ore a indirizzare la scelta finale, con Fabregas chiamato a individuare la soluzione più funzionale per affrontare i prossimi impegni. Il Como deve quindi gestire due fronti: da una parte il recupero di Rodriguez, destinato a rimanere ai box per almeno due mesi, dall'altra la necessità di completare in tempo la modifica della lista europea. Una corsa contro il tempo nella quale ogni dettaglio può fare la differenza.

 

 

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