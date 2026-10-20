Como, bel guaio: dopo Diao, ko anche Jesus Rodriguez. "Starà fuori mesi"

Una brutta notizia rovina la vigilia del Como in vista dell'appuntamento di prestigio contro il Manchester United. Jesus Rodriguez si è fermato per infortunio e costringe il club lariano a rivedere i propri piani, con uno stop che si preannuncia lungo almeno due mesi. Un altro ko importante dopo quello di Diao, che starò un mese ai box per una lesione di primo grado al flessore. A svelare i dettagli ci ha pensato Fabregas in conferenza stampa.Ora, oltre alla gestione del recupero del giocatore, per la società si apre una vera e propria corsa contro il tempo: la possibilità di intervenire sulla lista Uefa offre una via d'uscita, ma le scadenze impongono una decisione rapida. Sul tavolo ci sono due nomi, Caqueret e Addai, con il primo attualmente in vantaggio nella corsa per prendere il posto dello spagnolo.

Como, infortunio per Jesus Rodriguez

"Ha calciato in porta a fine allenamento e si è fatto male. Starà fuori almeno due mesi". Con queste parole Fabregas ha annunciato l'infortunio di Rodriguez alla vigilia della sfida contro il Manchester United. Una notizia che complica i piani del Como e obbliga lo staff tecnico a valutare rapidamente le alternative a disposizione, soprattutto in vista dei prossimi impegni europei. L'assenza dello spagnolo, infatti, non rappresenta soltanto un problema sul piano tecnico, ma apre anche una questione legata alla composizione della lista Uefa.