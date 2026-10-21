Fabregas: “Siamo ancora all’inizio, ora arriva il difficile”. La dedica è speciale: “Lui sa perché”
Sotto il diluvio del Sinigaglia, un Como stellare si impone per 4-1 contro un Manchester United allo sbando. Sono una doppietta di Nico Paz e i gol di Douvikas e Ramon a illuminare una serata di Champions che i tifosi lombardi non dimenticheranno facilmente. Per i Red Devils l'ex Bologna Zirkzee, autore del gol nel finale. I lariani si portano dunque a 6 punti in classifica, dopo aver conquistato - con lo stesso risultato - tre punti anche contro il Lipsia. Nel mezzo la sconfitta contro il Feyenoord per 3-2. Al termine della grande vittoria casalinga, ha parlato Cesc Fabregas, il quale si è soffermato sulla super prestazione dei suoi in Champions League dopo aver battuto un record tricolore: i Red Devils non perdevano, infatti, sul campo di un'italiana dal 2007.
Fabregas: "Notte speciale, ma siamo solo all'inizio"
"È una notte speciale, ma siamo solo all'inizio. Manteniamo i piedi per terra. Oggi abbiamo disputato una bella partita, ma pensiamo alla partita di sabato. Vogliamo dedicare la vittoria a Davide Baccarini, uno dei nostri magazzinieri. Lui sa perché". Queste le parole di Cesc Fabregas ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Como sul Manchester United.
"Dobbiamo rimanere umili. Noi proviamo a dare il massimo come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. La preparazione è fondamentale, ma se non c'è convinzione nei ragazzi è molto più difficile. È quello che mi piace di più di loro - aggiunge il tecnico catalano -. Erano emozionati. Il 70% della rosa ha giocato quest'anno le prime partite in Europa. Ora arriva la parte più difficile, ovvero continuare a giocare così anche sabato. Sono venuto qui per finire la carriera in campo. Poi ho avuto l'opportunità di iniziare con la Primavera. Carta bianca per il progetto? Nessuno ti regala nulla. Ho la grande fortuna di avere un presidente e un direttore sportivo magnifici. Mi capiscono e mi seguono. Lavoro con gente di calcio che ha le mie stesse idee".
Nico Paz: "Una delle notti più belle della mia carriera"
"È stata una delle notti più belle della carriera. Sono ancora giovane, ma non la dimenticherò mai. Sognavo di arrivare a giocare una partita del genere, stasera siamo andati oltre. È una notte storica per tutti i comaschi". Così Nico Paz ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dei lariani sul Manchester United. "Dobbiamo goderci la vittoria e continuare così, poi vedremo dove potremo arrivare. Bisogna giocare ogni partita come se fosse l'ultima - aggiunge il fantasista argentino -. Sul primo gol ho visto lo spazio e ho deciso di provare il tiro a giro. È andata bene. Questa notte era inimmaginabile, sono molto felice di poter vivere una serata del genere davanti ai tifosi e alla mia famiglia".
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