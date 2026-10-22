Nico Paz totale, Maguire in balia, Ramon super: le pagelle di Como-United

Una notte da sogno al Sinigaglia, dove il Como travolge il Manchester United con un clamoroso 4-1 e scrive una pagina indimenticabile della propria storia. La squadra di Fabregas impartisce una lezione di calcio ai Red Devils, dominando per qualità, intensità e organizzazione. Nico Paz è il protagonista assoluto di una prestazione collettiva da applausi, mentre gli inglesi affondano sotto i colpi dei lariani. Ecco le pagelle di una serata destinata a restare nella memoria.

Le pagelle del Como Butez 6 Serata tranquilla per lui, con rari interventi di ordinaria amministrazione.

Couto 6.5 Motorino costante sulla fascia destra. Gestisce bene i palloni nelle transizioni offensive. Smolcic (35’ st) ng.

Ramon 8 Coordina con sicurezza la difesa di casa che non va quasi mai in difficoltà. Apre e chiude di testa l’azione della quarta rete.

Kempf 7 Non fa rimpiangere Chalobah con una prestazione attenta e di personalità.

Valle 7 Sfrutta lo spazio che ha a disposizione dal suo lato, con un buon dialogo con i compagni. Straordinario il passaggio nell’azione della quarta rete.