Nico Paz totale, Maguire in balia, Ramon super: le pagelle di Como-United
Una notte da sogno al Sinigaglia, dove il Como travolge il Manchester United con un clamoroso 4-1 e scrive una pagina indimenticabile della propria storia. La squadra di Fabregas impartisce una lezione di calcio ai Red Devils, dominando per qualità, intensità e organizzazione. Nico Paz è il protagonista assoluto di una prestazione collettiva da applausi, mentre gli inglesi affondano sotto i colpi dei lariani. Ecco le pagelle di una serata destinata a restare nella memoria.
Le pagelle del Como
Butez 6 Serata tranquilla per lui, con rari interventi di ordinaria amministrazione.
Couto 6.5 Motorino costante sulla fascia destra. Gestisce bene i palloni nelle transizioni offensive. Smolcic (35’ st) ng.
Ramon 8 Coordina con sicurezza la difesa di casa che non va quasi mai in difficoltà. Apre e chiude di testa l’azione della quarta rete.
Kempf 7 Non fa rimpiangere Chalobah con una prestazione attenta e di personalità.
Valle 7 Sfrutta lo spazio che ha a disposizione dal suo lato, con un buon dialogo con i compagni. Straordinario il passaggio nell’azione della quarta rete.
Milla 6.5 Il meno appariscente, anche se fa un ottimo lavoro in fase di aggressione del pallone.
Perrone 6.5 Prezioso e puntuale in fase di interdizione. Dà equilibrio alla mediana. Dossena (35’ st) ng.
Da Cunha 7 Gestione del pallone precisa quanto veloce, per creare subito pericoli. Non sfrutta una buona chance per la terza rete a inizio ripresa. Kaiki (24’ st) 6.5 Entra e serve un cross perfetto per la rete di Ramon.
Nico Paz 8.5 Due reti, la prima sublime, e un assist con il pallone solo da spingere in rete. Prestazione totale per il faro assoluto del gioco di Fabregas. Ricci (35’ st) ng.
Baturina 7 Giocate di qualità per dare dinamismo alla manovra. Caqueret (19’ st) 6 Mezz’ora in aiuto in mezzo al campo.
Douvikas 7 Terza rete consecutiva in altrettante gare in Champions dopo un primo tempo poco appariscente.
All. Fabregas 8 Prestazione di assoluta qualità, con una gestione del pallone elegante quanto efficace. Nella ripresa arriva anche la precisione sotto porta che mette in sicurezza il risultato.
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