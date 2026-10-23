L’irresistibile Nico Paz sulle orme di Messi: c'è chi metterebbe sul piatto 120 milioni!

La diez albiceleste lo aspetta. Nico Paz e il suo sinistro fatato, avanti di questo passo, appaiono pronti a prendersi l’eredità più pesante del calcio mondiale: la camiseta numero 10 della nazionale argentina, rimasta libera dopo l’addio alla Seleccion di sua maestà Leo Messi. Uno che negli ultimi mesi ha riempito di complimenti il gioiellino del Como. Di fatto (quasi) un’investitura ufficiale in vista del possibile passaggio di consegne. Un passo alla volta, anche se in Sudamerica in queste ore non si parla d’altro dopo la prestazione stratosferica sfoderata dal fantasista nato a Tenerife, dove papà Pablo nel 2004 stava concludendo la carriera da calciatore. Dal genitore Nico ha eredità la forte personalità e il saper fronteggiare le pressioni esterne, che stanno diventato sempre maggiori negli ultimi tempi. E non potrebbe essere altrimenti alla luce della crescita esponenziale avuta. Nel giro di un paio d’anni Paz è passato da talentino della cantera del Real Madrid in una delle stelline più luminose nel firmamento del calcio internazionale.

Mister 120 milioni, ma il Real... Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Mercoledì - qualora ce ne fosse stato ancora bisogno - l’epifania più brillante in Champions League con la prova da leader assoluto di un Como capace di tritare e schiantare una big del calcio europeo come il Manchester United. Un 4-1 storico in favore della matricola terribile lombarda, confezionato da una doppietta magistrale del Diez biancoblù (autore anche di uno splendido assist per Douvikas). Tanto che in casa Red Devils hanno ripensato a quando nei mesi scorsi avevano provato a corteggiarlo per portarlo a Old Trafford. Chissà che se prossimamente torneranno alla carica. Vedremo. Sicuramente da Oltremanica gli estimatori per Nico Paz non mancano. A partire da quel Chelsea che sarebbe pronto a mettere sul piatto 120 milioni per assicurarsi la prossima estate l’astro nascente del calcio mondiale. Occhio però a Robert Hartono che resta il patron più ricco del calcio italiano. Tradotto: il tycoon indonesiano può permettersi, tranquillamente, di fronteggiare e volendo respingere al mittente un’offerta del genere. Discorso totalmente differente di fronte a un eventuale ritorno di fiamma del Real Madrid, che detiene un’opzione di recompra (valida dall’1 al 15 luglio 2027) fissata a 80 milioni.