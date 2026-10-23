Douvikas è l'oro del Como: va a segno quasi in ogni partita

Nel Como delle stelle, dei giovani talenti e dei nomi che attirano i riflettori, c’è un giocatore che continua a fare il mestiere più semplice da spiegare e più difficile da svolgere: segnare. Tasos Douvikas lo fa con una regolarità che ormai non può più essere considerata una sorpresa. Eppure, quando si parla del Como, il centravanti greco finisce spesso qualche riga più sotto. È inevitabile che la copertina sia soprattutto di Nico Paz. Il talento argentino rappresenta la parte più spettacolare del progetto, crea, inventa, segna e accende il Sinigaglia. Ma alle sue spalle – anzi, qualche metro più avanti – Douvikas continua ad accumulare gol. L’inizio di stagione lo conferma. In Serie A il greco ha realizzato 3 reti nelle prime 7 giornate, giocando 497 minuti: significa un gol ogni 166 minuti, con una media di 0,43 reti a partita. È, al momento, il miglior marcatore del Como in campionato. A questi numeri vanno aggiunti quelli della Champions League. Anche in Europa Douvikas ha già colpito tre volte. L’ultima contro il Manchester United, per il momentaneo 2-0 nella notte del 4-1 al Sinigaglia: inserimento sul suggerimento di Paz e destro alle spalle di Lammens. Prima erano arrivati i gol contro Lipsia e Feyenoord, per una media di un gol a partita in Europa. Sei reti stagionali tra campionato e Champions, dunque, senza rigori.

Titolarità a suon di gol Numeri che raccontano solo una parte del suo peso nel Como. Douvikas è infatti diventato un riferimento nel gioco di Fàbregas anche per la capacità di attaccare la profondità, occupare l’area e aprire spazi per i trequartisti. Contro lo United, prima ancora di segnare, aveva creato problemi alla difesa inglese con i suoi movimenti senza palla. E c’è un altro dato che aiuta a comprendere la continuità del greco, arrivato a Como nel gennaio del 2025, bagnando l’esordio in A con 2 reti. Nel 2025/26, ha ben presto sorpassato Alvaro Morata nelle gerarchie e ha chiuso il campionato con 14 gol in 38 presenze. Nel 2026 è inoltre diventato il giocatore del Como con più reti segnate in un anno solare nella storia del club in Serie A. Un record che racconta come la sua crescita non sia cominciata ieri. L’arrivo di Moise Kean in estate sembrava destinato a ridurre sensibilmente il suo spazio.