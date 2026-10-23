Fabregas: "Nico Paz tra i top... difensori. Futuro? Sarebbe la mia fine". Poi l'annuncio su Kean

Il Como cerca nuove conferme dopo il capolavoro contro il Manchester United in Champions League. Sulla strada di Fabregas ci sarà il Sassuolo di Aquilani. Alla vigilia della sfida, il tecnico spagnolo ha acceso la conferenza stampa con parole di stima per il collega, rivelando qualche bel retroscena e qualche aggiornamento sulle condizioni degli indisponibili. Tra l'elogio a Nico Paz , le soluzioni d'emergenza per ridisegnare la formazione e la fiducia nei giovani del vivaio, è emersa con forza la filosofia dell'allenatore: E sul futuro Fabregas è stato molto chiaro.

Como-Sassuolo, conferenza Fabregas

"Conosco bene Aquilani, ci siamo conosciuti in Serie B, abbiamo parlato una volta e ha avuto una crescita costante. A Catanzaro, con gente giovane, faceva cose molto interessanti. Sono molto contento che gli stia andando bene, il Sassuolo è una bella squadra. Ben costruita. Noi con squadre col blocco basso e di ripartenza non abbiamo fatto bene. Hanno giocatori giovani, è una bella squadra che mi piace vedere in tv" - ha spiegato Fabregas in conferenza. Poi ha proseguito facendo il punto sui problemi fisici: "È la sfida di questa stagione saper gestire tutto questo. Quindi dobbiamo credere in tutta la rosa. Giocherà chi penso che stia meglio. Dobbiamo continuare a crescere come squadra. Ci sono gli stessi infortunati dell’altro giorno. Liberali ha una cosa molto piccola, domani non penso ci sarà. Ma è una cosa piccola. Anche Kean non può esserci. Potrebbe esserci martedì, ma non posso garantirlo".

Sulla fase difensiva da migliorare: "Il miglioramento c’è. Difensivamente abbiamo subito di più. Dobbiamo trovare stabilità. La squadra sta provando a generare occasioni offensivamente, piano piano anche la fase difensiva si sta mettendo a posto. L’altro giorno abbiamo subito pochissimo (contro il Manchester United ndr), contro il Feyenoord avevamo controllato gran parte della partita, anche se avremmo potuto fare meglio in certe azioni. La squadra è in un processo di costruzione ma piano piano ci arriveremo".