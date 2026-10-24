Il Como stende il Sassuolo e vola in zona Champions. Il Bologna ritrova la vittoria: Cagliari ko
Il Como di Fabregas non delude le aspettative e porta a casa il secondo successo di fila in Serie A dopo quello conquistato contro la Fiorentina per 3-1 alla scorsa giornata. Si è conclusa col punteggio di 2-0 la sfida odierna del Sinigaglia che ha visto i lariani opporsi al Sassuolo di Aquilani. Il primo tempo non ha visto alcuna rete, se non quella di Da Cunha al 7' di gioco annullata per fuorigioco in seguito al controllo del VAR. Nel secondo tempo, la musica è decisamente diversa: Douvikas apre subito le marcature al 49' portando avanti il Como, poi la doppietta personale all'ora di gioco che ha permesso alla squadra di Fabregas di portare tre punti fondamentali per la classifica: i lariani si trovano, infatti, momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 17 punti in classifica a pari punti con la Roma di Gasperini, in campo contro il Napoli al Maradona alle 18. Il Sassuolo resta fermo ad 8 punti a seguito della seconda sconfitta consecutiva.
Bernardeschi fa volare il Bologna: Cagliari ko
Ritrova la vittoria il Bologna di Palladino e lo fa in casa dell'ostico Cagliari, che dopo un inizio scoppiettante ha subito una battuta d'arresto. La partita si sblocca nel secondo tempo, con il colpo di testa di Casale che porta in vantaggio i felsinei al 57' contro la squadra di Pisacane. I sardi ci provano, ma all'80' viene concesso un calcio di rigore al Bologna che spezza definitivamente le gambe al Cagliari: dal dischetto l'ex Juventus Bernardeschi sigla il gol del 2-0 definitivo che consegna alla squadra emiliana tre punti importantissimi per risalire in classifica. La squadra di Pisacane non avanza oltre i 13 punti.
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