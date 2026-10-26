Douvikas rinnova con il Como fino al 2031: Fabregas blinda il suo bomber

COMO - " Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il Como fino al 2031" . Attraverso questa nota ufficiale il club lariano ha annunciato il prolungamento del centravanti greco il cui precedente accordo era in scadenza il 30 giugno 2029. Il classe '99 sta vivendo un momento magico e si è ritagliato il ruolo di titolare nell'attacco di Cesc Fabregas nonostante la concorrenza di Moise Kean . Del resto i numeri parlano per lui: con la doppietta decisiva nel match del Sinigaglia contro il Sassuolo (2-0), Douvikas è salito a quota otto centri in stagione , il doppio rispetto a Nico Paz e Diao , alle sue spalle nella classifica marcatori del club lombardo.

"Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031 - si legge nel comunicato ufficiale del Como -. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni. Nello scorso campionato l’attaccante greco ha realizzato 14 reti, terminando la stagione come il secondo miglior marcatore della Serie A. In questa stagione, Douvikas ha segnato in tutte le prime tre giornate della League Phase di UEFA Champions League, nella stagione del debutto nella competizione sia per lui che per il Como 1907".

Douvikas sul rinnovo col Como

Commentando il rinnovo di contratto, il centravanti ha dichiarato: "Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto da quando sono arrivato grazie a mister Fabregas e il suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio di me".

Fabregas commenta il rinnovo di Douvikas

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato: "Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo".