Fabregas, il sogno Como continua: “Meritiamoci la gioia. Se ci rilassiamo…”

Il Como resta sotto per 80' contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino, poi sale in cattedra: Ramon, Nico Paz e Baturina consegnano tre punti a Fabregas in un match tutt'altro che semplice contro la squadra di Abate. Il tecnico dei lariani ha parlato al termine della partita della prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Siamo in un processo di crescita. Era una prova di maturità, la quarta partita in dieci giorni. Abbiamo avuto pazienza, resilienza e maturità . Non tutte le partite si possono vince due o tre a zero, bisogna trovare soluzioni. Vincere in Italia è difficilissimo. La mia squadra ha grandi meriti per aver vinto questa sera".

Fabregas ha commentato anche la delicata situazione infortuni: "Siamo in pochi in questo momento. I ragazzi mi stanno dando la vita, gli ho dato un giorno libero. Domenica arriva il Venezia, che con Nicola sta facendo molto bene - aggiunge il tecnico catalano -. Ogni sconfitta ti deve far crescere. Oggi era una partita diversa rispetto a quella con il Frosinone. Abbiamo preso due traverse, non è stato dato un rigore a Da Cunha. Non avremmo meritato di perdere. Dobbiamo essere contenti, ma senza rilassarci. Ramón ha fatto un errore grave sul gol del Torino, ma poi ha la mentalità di andare a segnare il pareggio. È il primo anno della nostra storia in Champions. Stiamo giocando tantissimo, oggi siamo tornati in campo dopo neanche tre giorni dalla partita con il Manchester United. Abbiamo bisogno di tutti e sei infortunati. Siamo solo a ottobre, non mi interessa quanti punti abbiamo ora".

"Abbiamo avuto tantissime occasioni per far gol"

Il tecnico si è soffermato particolarmente anche sull'andazzo della gara contro il Toro, definendo la partita odierna come una di quelle "che il Como non avrebbe mai vinto lo scorso anno perché mancava qualcosa, mentre quest'anno ci stiamo lavorando ma siamo ad ottobre e dobbiamo lavorare ancora".

Fabregas ha poi proseguito: "Abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol sull'1-0, loro qualcosa in ripartenza ma il risultato per quello che si stava vedendo in campo non era giusto. In questo tipo di partite non sempre il gol arriva, se non è la tua giornata e il portiere fa miracoli o ti danno un calcio di rigore contro, pero se giochiamo sempre con questa voglia ci andremo sempre più vicini."