Kean, il Como lo perde per un altro mese! Cos'è successo

Brutte notizie in casa Como, dove Moise Kean è costretto a ritardare di oltre un mese il ritorno in gruppo. Già costretto ai box dall'infortunio rimediato durante gli impegni con l'Italia in Nations League , l'ex Juve e Fiorentina mancherà all'appello sia dei prossimi impegni della formazione di Cesc Fabregas , che prima della sosta nazionali affronterà il il Venezia domenica 1 novembre, il Lens mercoledì 4 e l' Inter domenica 8, che della Nazionale di Roberto Mancini , impegnata invece contro la Francia giovedì 12 e contro il Belgio domenica 15. Giunto in prestito al Como nel settembre scorso, Kean ha accumulato 4 presenze con la maglia dei lariani, servendo inoltre 1 assist nel 4-1 sul Genoa alla terza giornata.

La nota del Como

Questo il comunicato ufficiale del Como: "Il Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto a un trattamento presso l'Istituto Cugat di Barcellona, finalizzato al completo recupero dal recente infortunio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e verranno valutati su base giornaliera in relazione all'evoluzione clinica. La Società desidera ringraziare il Dott. Cugat e il suo staff e augura a Moise una rapida guarigione e un pronto rientro in campo".