“Como, Scudetto e… Champions! Douvikas cecchino, Nico Paz da ammirare”

Benoit Cauet non ci gira intorno: “Il Como sta maturando molto, migliorando e crescendo di partita in partita. Vogliono provare a vincere tutte le gare, sia in Italia che in Europa. Con questa mentalità potranno lottare con tutti e contro tutto. Nel calcio esistono gli exploit, sia individuali che collettivi. Pensare che la squadra di Fabregas possa conquistare il Tricolore o addirittura la Champions è chiaramente difficile, ma io credo che sia realizzabile. Se ci fossero certe componenti, e queste componenti al momento ci sono, perché no? Perché non sognare?”. Cosa ha pensato dopo il 9-1 del Como sul Lens?“Che è un momento incredibile. Si vede che la squadra gioca e interpreta le partite come intende il suo allenatore. Quando si realizzano queste cose, soprattutto in questo modo, i complimenti sono d’obbligo. E vanno fatti pure alla società”. Si tratta della più larga vittoria di un’italiana in Champions.“Il 9-1 è un risultato straordinario. Ma non si deve dimenticare che il Como aveva segnato anche quattro gol al Manchester United: interpretano il calcio a livello d'attacco in modo davvero pregevole e importante”. Il Como oggi gioca il miglior calcio d’Italia?“Dico che Fabregas può contare su giocatori spettacolari, belli da vedere, che fanno la differenza. A me personalmente piace proprio ammirare Nico Paz in campo. E nel frattempo la squadra ha ottenuto sinora grandi risultati”.

"Da Cunha titolare con Zidane non è un caso" Chi apprezza oltre a Nico Paz? “Lucas Da Cunha. È maturato grazie al suo allenatore e insieme alla sua squadra. Non è un caso che Zidane lo abbia schierato titolare con la Francia, è un giocatore completo, molto interessante. Ma ovviamente non è il solo nel Como. Douvikas è un cecchino. È un giocatore che è sempre posizionato molto bene, è capace di segnare gol. Lo vedi che è sempre concentrato, ha superato le difficoltà iniziali, non possono che essere soddisfatti di lui”. Fabregas può fare come Ferguson a Manchester? “La società ha lavorato benissimo negli ultimi 4-5 anni, i risultati di oggi arrivano da lontano, anche con persone presenti in società da tempo. La mentalità deriva da più step superati. Su Fabregas è stata fatta una scelta precisa".