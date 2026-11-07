Nico Paz-Inter, tutta la verità: le cene con Zanetti, lo scontro con Fabregas e il blitz a Madrid
I nerazzurri ci hanno provato più volte, ma Como e Real hanno chiuso ogni spiraglio. Il retroscena dell'affare sfumato e la scelta del talento argentino
Nico Paz sogno (proibito) dell’Inter. I tentativi per strapparlo al Como, negli ultimi due anni, non sono mancati. Ma ogni tentativo è stato bloccato dal Como, forte del patto di ferro stretto con il Real Madrid che, l’anno prossimo, avrà un diritto di recompra a 80 milioni. La vicenda Nico Paz-Inter non è stata una semplice voce di mercato, ma un interesse che si è sviluppato nel tempo, attraverso contatti, rapporti personali, dichiarazioni pubbliche. L’affare la scorsa estate sembrava potesse andare in porto, ma l’Inter non aveva fatto i conti con la volontà del giocatore e con la dinamica delle relazioni tra Como e Real. Il primo affondo però risale alla primavera del 2025. In avanscoperta, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, che assiste a Como-Venezia e parla con Pablo Paz, padre di Nico, suo compagno nell’Argentina a Francia ’98.
Nico Paz-Inter: il primo tentativo
L'ostacolo, però, è importante. Il Real aveva ceduto il giocatore al Como mantenendo un diritto di recompra esercitabile nelle estati successive: 9 milioni nel 2025, 10 nel 2026 e 11 nel 2027, oltre al 50% sulla futura rivendita. L'11 marzo arriva anche la prima presa di posizione pubblica del presidente Beppe Marotta: «Il giocatore è di gestione del Como con il diritto di recompra del Real, quindi è un percorso abbastanza difficoltoso. È un ottimo giocatore, ma la nostra rosa è competitiva». Passa l’estate, l’interesse rimane vivo, ma l’argomento decade presto. Però si ripropone alla sessione invernale del mercato. Di fronte, gli stessi scogli: da una parte il Como, per nulla intenzionato a privarsi anticipatamente del proprio talento; dall'altra il Real Madrid, che considerava Paz un investimento destinato a rientrare nei propri programmi. Niente da fare.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS