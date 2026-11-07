Nico Paz-Inter, tutta la verità: le cene con Zanetti, lo scontro con Fabregas e il blitz a Madrid

Nico Paz sogno (proibito) dell’Inter. I tentativi per strapparlo al Como, negli ultimi due anni, non sono mancati. Ma ogni tentativo è stato bloccato dal Como, forte del patto di ferro stretto con il Real Madrid che, l’anno prossimo, avrà un diritto di recompra a 80 milioni. La vicenda Nico Paz-Inter non è stata una semplice voce di mercato, ma un interesse che si è sviluppato nel tempo, attraverso contatti, rapporti personali, dichiarazioni pubbliche. L’affare la scorsa estate sembrava potesse andare in porto, ma l’Inter non aveva fatto i conti con la volontà del giocatore e con la dinamica delle relazioni tra Como e Real. Il primo affondo però risale alla primavera del 2025. In avanscoperta, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, che assiste a Como-Venezia e parla con Pablo Paz, padre di Nico, suo compagno nell’Argentina a Francia ’98.