Sei vittorie consecutive, tra cui il pesantissimo 9-1 in Champions League contro il Lens. Il Como sta vivendo un momento di forma incredibile e non perde dallo scorso 14 ottobre. Anche per questo la sfida contro l'Inter, in programma domenica 8 novembre sarà particolarmente importante. Fabregas, però, in conferenza stampa non vuole mettere pressione sulle spalle dei propri giocatori: "Per noi sembra che ogni settimana sia esame di maturità in base a quello che mi chiedete. Tutte le settimane lo è, va bene, sapevamo che questa stagione sarebbe stata molto speciale per noi. Tanti stimoli, ma sappiamo la nostra strada. Sarà una partita importante, si arriva da una buona dinamica ma è un test solo per vedere dove possiamo arrivare. Inter la più forte in Italia: vedremo il nostro livello dopo".

"Mai vinto contro l'Inter? Se alzano il livello sono troppo forti" Nonostante le tante vittorie importanti, il Como non ha mai battuto l'Inter: "Tre volte ci siamo andati vicino. Ma quando loro alzano il livello e l'asticella sono troppo forti. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio, fare le nostre cose, come abbiamo fatto finora. Senza nervosismo o pressione. Dopo la partita vedremo dove siamo. Io dai migliori non smetto mai di parlare. La vittoria dell'altro giorno non c'entra niente: non evidenzia la differenza tra due squadre molto vicine. Succede una volta, con fortuna, nella nostra vita. Dobbiamo essere sereni. L'Inter è campione d'Italia, di Coppa Italia, ha fatto due finali di Champions... c'è tanta strada da fare, ma domani chissà se faremo una sorpresa magari con una partita perfetta".