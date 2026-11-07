Fabregas: "Inter la più forte in Italia. Chissà se faremo una sorpresa, magari con una partita perfetta"
Sei vittorie consecutive, tra cui il pesantissimo 9-1 in Champions League contro il Lens. Il Como sta vivendo un momento di forma incredibile e non perde dallo scorso 14 ottobre. Anche per questo la sfida contro l'Inter, in programma domenica 8 novembre sarà particolarmente importante. Fabregas, però, in conferenza stampa non vuole mettere pressione sulle spalle dei propri giocatori: "Per noi sembra che ogni settimana sia esame di maturità in base a quello che mi chiedete. Tutte le settimane lo è, va bene, sapevamo che questa stagione sarebbe stata molto speciale per noi. Tanti stimoli, ma sappiamo la nostra strada. Sarà una partita importante, si arriva da una buona dinamica ma è un test solo per vedere dove possiamo arrivare. Inter la più forte in Italia: vedremo il nostro livello dopo".
"Mai vinto contro l'Inter? Se alzano il livello sono troppo forti"
Nonostante le tante vittorie importanti, il Como non ha mai battuto l'Inter: "Tre volte ci siamo andati vicino. Ma quando loro alzano il livello e l'asticella sono troppo forti. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio, fare le nostre cose, come abbiamo fatto finora. Senza nervosismo o pressione. Dopo la partita vedremo dove siamo. Io dai migliori non smetto mai di parlare. La vittoria dell'altro giorno non c'entra niente: non evidenzia la differenza tra due squadre molto vicine. Succede una volta, con fortuna, nella nostra vita. Dobbiamo essere sereni. L'Inter è campione d'Italia, di Coppa Italia, ha fatto due finali di Champions... c'è tanta strada da fare, ma domani chissà se faremo una sorpresa magari con una partita perfetta".
Come raggiungere il livello dell'Inter
I nerazzurri restano quindi favoriti secondo l'allenatore del Como, ma cosa manca per colmare il gap? "Aiuta molto fare gol. Loro possono farlo in una o due occasioni. Dobbiamo essere efficaci almeno al 60% rispetto a quanto fatto a Lens. Ma tranquillità, per fare la nostra partita. La partita di ritorno a San Siro l'ho rivista e se Diao fa gol siamo noi in finale di Coppa Italia: è il dettaglio, loro sono troppo forti. Il Milan li ha battuti? Ha sempre segnato e questo ti aiuta. Anche facendo due gol però ti dimostra la grande forza loro di saper reagire a livello offensivo. Ma se pensiamo solo a loro, diventa impossibile". Senza Lautaro l'Inter punterà con forza su Thuram: "Per loro è determinante perché un giocatore fantastico, si muove in maniera forte e veloce. Attacca dentro, viene a giocare, difende bene. Come fermi Lewandowski o Thuram? Non lo so, con una grande prestazione e aiuto magari. Sono attaccanti top che ti trovano sempre situazioni. Ti fanno pensare tantissimo come difensore. Serve la partita perfetta".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS