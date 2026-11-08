Fabregas, il Golden Boy Tuttosport e il calcio elettrico dell'EuroComo

Che fosse destinato a una sfolgorante carriera nel calcio, Tuttosport, immodestamente parlando lo intuì vent'anni fa. Accadde quando Francesc Fàbregas Soler, allora diciannovenne talento catalano dell'Arsenal, vinse il Golden Boy. L'oscar del calcio mondiale Under 21 è stato inventato nel 2003 da Massimo Franchi; dal 2018 è provata l'imitazione del francese Premio Kop(i)a. Tanto per la precisione. Del resto, ammoniva Victor Hugo: "Non imitare nulla e nessuno. Un leone che copia un leone diventa una scimmia". Transeat. Dodici mesi prima di Cesc, il Golden Boy venne assegnato a un diciottenne argentino che giocava nel Barcellona, a nome Lio Messi. Per dire. Nel 2011, a Londra topi d'appartamento rubarono il trofeo a Fabregas; nel 2020, a Monaco, dove nel frattempo il campione si era trasferito, Tuttosport provvide a consegnargliene un altro, alla faccia dei ladri. L'interessato s'illuminò di felicità: "Quand'ero giovane, vivevo questo prestigioso riconoscimento come il Pallone d’Oro delle promesse. Ricordo come fosse ora l’orgoglio che provai io, ma anche la gioia del mio grande amico Leo Messi, che trionfò l'anno prima".

Il Como incanta l'Europa Golden Boy, Ragazzo d'Oro. A 39 anni portati benissimo, tale è rimasto Cesc per il Como e per il calcio italiano, anzi internazionale. Dopo il 9-1 di Lens, la sensazionale impresa lariana ha fatto il giro del mondo. L'Equipe ha fustigato i malcapitati compatrioti, titolando a tutta pagina: "Ridicules" e non c'è bisogno di traduzione. Le Monde ha picchiato duro: "Umiliazione storica". In Spagna, il Como è stato definito "uno storico ciclone". In Inghilterra, dove sono implacabili quando c'è da spennare i Galli, hanno infierito: "Il SuperTeam Como martella il Lens 9-1"; per citare il titolo più generoso. Ma la definizione più appropriata del gioco di Fabregas l l'ha data The Straits Times, il quotidiano di lingua inglese di Singapore: "Electric football", calcio elettrico. E cos'altro non è questa squadra che nel 2019 vince il campionato di Serie D e nel 2026 debutta in Champions League, batte 4-1 il Lipsia, 4-1 il Manchester United e firma a Lens la più larga vittoria in trasferta nel massimo torneo continentale? E pensare che, motteggiando, alla vigilia dello United, Cesc sbottò con i colleghi inglesi: "Giocheremo tutti bassi e parcheggiamo il bus davanti alla porta". All'anima del bus: 19 reti in 4 gare, media 4,75, Douvikas capocannoniere (6 gol) davanti a Tresoldi e Haaland (5), quarto posto nella League Phas, cioè playoff già ipotecati.