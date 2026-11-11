Ramon, la Spagna e i desideri col Como: "Firmerei per una semifinale di Champions contro il Real"

La crescita di Jacobo Ramon è sotto gli occhi di tutti. Il suo secondo anno in Serie A e al Como lo sta portando a un livello superiore perché ha la possibilità di misurarsi anche con il palcoscenico della Champions League. In più, rispetto alla stagione, scorsa sta mettendo anche gol a referto, nonostante il suo ruolo sia quello di difensore centrale: "Mi piace attaccare". Prestazioni positive che hanno convinto De La Fuente a convocarlo con la Spagna: "Sapevo di essere nella lista e di avere questa possibilità. Ma non mi sono reso conto della convocazione finché Assane Diao non mi ha mandato un messaggio. Ho aperto la foto e all’inizio non ci credevo".

Il futuro, il mercato e il ritorno a Madrid Sul futuro e il mercato, Ramon parla così nell'intervista concessa ad As: "Non ci penso affatto. Siamo a novembre, la stagione è ancora lunghissima. È appena iniziato tutto, abbiamo tanta strada davanti a noi, e penso solo a questo". La vita a Como: "La gente è al settimo cielo. Cinque anni fa erano in Serie C e ora si ritrovano in Champions, battendo squadre come lo United, e presto arriverà anche il PSG… Se la stanno godendo tantissimo".