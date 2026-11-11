Ramon, la Spagna e i desideri col Como: "Firmerei per una semifinale di Champions contro il Real"
La crescita di Jacobo Ramon è sotto gli occhi di tutti. Il suo secondo anno in Serie A e al Como lo sta portando a un livello superiore perché ha la possibilità di misurarsi anche con il palcoscenico della Champions League. In più, rispetto alla stagione, scorsa sta mettendo anche gol a referto, nonostante il suo ruolo sia quello di difensore centrale: "Mi piace attaccare". Prestazioni positive che hanno convinto De La Fuente a convocarlo con la Spagna: "Sapevo di essere nella lista e di avere questa possibilità. Ma non mi sono reso conto della convocazione finché Assane Diao non mi ha mandato un messaggio. Ho aperto la foto e all’inizio non ci credevo".
Il futuro, il mercato e il ritorno a Madrid
Sul futuro e il mercato, Ramon parla così nell'intervista concessa ad As: "Non ci penso affatto. Siamo a novembre, la stagione è ancora lunghissima. È appena iniziato tutto, abbiamo tanta strada davanti a noi, e penso solo a questo". La vita a Como: "La gente è al settimo cielo. Cinque anni fa erano in Serie C e ora si ritrovano in Champions, battendo squadre come lo United, e presto arriverà anche il PSG… Se la stanno godendo tantissimo".
Il motivo dell'addio al Real Madrid: "Rispetto al me di qualche anno fa è cambiata la mentalità. Ho giocato più partite ad alti livelli ed è per questo che ho deciso di lasciare il Real, per avere continuità. Tutto questo mi ha aiutato a migliorare, anche se c’è ancora margine di miglioramento. Tornare in Spagna? Non ci penso perché voglio dare il meglio di me per il Como. Grazie a loro sto avendo questa opportunità e sono concentrato solo su questa stagione che è anche storica per il club". Sull'utilizzo dei social: "Non puoi distoglierti da questo perché ti arriva comunque tutto. Io mi appoggio alla mia famiglia, ai miei amici, non ci faccio troppo caso. Né nei momenti difficili né in quelli positivi".
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