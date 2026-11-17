L'avventura di Kean sul Lago fatica dunque a decollare. Dopo l'investimento da 35 milioni di euro più bonus, l'ex Fiorentina colleziona appena quattro presenze, tre delle quali in Serie A, per un totale di 133 minuti, accompagnate da un paio assist. Un bottino decisamente ridotto rispetto alle aspettative riposte nel suo arrivo. Il problema alla tibia, peraltro, non rappresenta una novità: il fastidio si trascina già dalla passata stagione e il Como ne è sempre stato consapevole fin dalle prime fasi della trattativa.

Prima di completare l'operazione e formalizzare il contratto, infatti, il club ha organizzato accertamenti medici specifici per valutare attentamente le condizioni fisiche del giocatore. Nonostante le verifiche iniziali, il percorso di recupero si è rivelato più complicato del previsto e l'attaccante continua a rimanere ai box. La situazione alimenta interrogativi sempre maggiori sulle sue reali condizioni e sui tempi necessari per tornare a disposizione.

Rientro a rischio per Kean: la situazione

Il quadro attorno a Kean diventa ancora più enigmatico alla luce delle ultime indiscrezioni. Il centravanti avrebbe infatti bisogno di sottoporsi a un ulteriore controllo medico, anche se non emergono indicazioni precise sulle ragioni dell'accertamento. Resta quindi da capire se si tratta di una semplice verifica nell'ambito del programma di recupero oppure se emerge un nuovo contrattempo fisico. Inizialmente il ritorno in campo era previsto per la parte finale di novembre, con la sfida contro la Juventus individuata come possibile appuntamento per il rientro. Adesso, però, questa prospettiva perde certezze e il recupero potrebbe richiedere ulteriore tempo. Per il Como si tratta di una situazione delicata, considerando l'importanza dell'investimento e il peso che Kean è chiamato ad avere nel reparto offensivo. L'obiettivo resta quello di recuperarlo nelle migliori condizioni possibili, evitando accelerazioni che possano compromettere ulteriormente il percorso. Al momento, tuttavia, la data del suo ritorno rimane tutta da definire.