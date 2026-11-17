L'avventura di Kean sul Lago fatica dunque a decollare. Dopo l'investimento da 35 milioni di euro più bonus, l'ex Fiorentina colleziona appena quattro presenze, tre delle quali in Serie A, per un totale di 133 minuti, accompagnate da un paio assist. Un bottino decisamente ridotto rispetto alle aspettative riposte nel suo arrivo. Il problema alla tibia, peraltro, non rappresenta una novità: il fastidio si trascina già dalla passata stagione e il Como ne è sempre stato consapevole fin dalle prime fasi della trattativa.

Prima di completare l'operazione e formalizzare il contratto, infatti, il club ha organizzato accertamenti medici specifici per valutare attentamente le condizioni fisiche del giocatore. Nonostante le verifiche iniziali, il percorso di recupero si è rivelato più complicato del previsto e l'attaccante continua a rimanere ai box. La situazione alimenta interrogativi sempre maggiori sulle sue reali condizioni e sui tempi necessari per tornare a disposizione.

Il comunicato del Como: brutte notizie per Kean

Ma ora la situazione dell'attaccante italiano si è fatta ancora più complessa. Il classe 2000, infatti, si è sottoposto a dei nuovi esami, che hanno accertato come il problema alla tibia non sia affatto superato. Ecco il comunicato ufficiale: "A seguito di un problema durante l'allenamento, Moise Kean è sottoposto a ulteriori visite mediche. La nostra priorità è sostenere la sua guarigione. Forniremo un aggiornamento non appena avremo ulteriori informazioni da condividere".

I tempi di recupero si allungano ancora

L'ex Juve sembrava ormai vicino al ritorno in campo e invece il suo rientro si allontana ancora. Di certo non ci sarà contro i bianconeri di Spalletti visto che, secondo quanto riportato da Sky Sport, i tempi di recupero saranno di almeno un paio di mesi. Per il Como si tratta di una situazione delicata, considerando l'importanza dell'investimento e il peso che Kean è chiamato ad avere nel reparto offensivo. L'obiettivo resta quello di recuperarlo nelle migliori condizioni possibili, evitando accelerazioni che possano compromettere ulteriormente il percorso.

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