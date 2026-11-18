Kean, arrivederci al 2027. Il Como pesca il sostituto in Liga: chi può arrivare a gennaio
Doveva essere uno degli uomini copertina del nuovo Como, il centravanti chiamato ad alzare ulteriormente il livello della squadra di Cesc Fàbregas. Per Moise Kean, invece, la prima stagione in maglia biancoblù si sta trasformando in una lunga rincorsa, nella quale il campo ha lasciato troppo spesso spazio alle cure mediche e alla riabilitazione. L'ultimo capitolo rischia di allungare ulteriormente un'attesa che inizia a diventare pesante. L'attaccante della Nazionale, acquistato in estate con un investimento da circa 35 milioni di euro più bonus (e con il 10% alla Fiorentina sulla futura rivendita), non è ancora riuscito a lasciare il segno con continuità. Il suo bilancio racconta bene le difficoltà incontrate: appena 4 presenze complessive, tre in campionato e una in Champions League, per un totale di 133 minuti in campo. Un assist, qualche lampo e soprattutto poco tempo per mostrare le qualità che avevano convinto i lombardi a puntare su di lui. Il problema fisico ha cominciato a condizionarlo durante gli impegni con la Nazionale. Il 25 settembre, nella gara contro il Belgio, Kean ha rimediato un colpo alla tibia. Nonostante il dolore, ha continuato a giocare, scendendo in campo anche contro la Francia il 2 ottobre. Da quel momento, però, non è più riuscito a tornare a disposizione di Fàbregas. Un'assenza che si è protratta per settimane, fino al trattamento effettuato a Barcellona, all'Istituto Cugat, lo scorso 29 ottobre. Il Como aveva comunicato un percorso di recupero stimato in circa cinque settimane, con rientro previsto a metà dicembre. Sembrava finalmente avvicinarsi il momento del ritorno, addirittura si poteva ipotizzare una convocazione per Como-Juventus a fine mese. Ma in queste ore si registra un nuovo cambio di scenario.
Como su Camello
Durante un allenamento Kean ha accusato un ulteriore problema, non meglio precisato dalla società: il club ha comunicato che il giocatore si sta sottoponendo a nuovi accertamenti. È dunque probabile che l’attaccante potrà tornare in campo nel 2027. Per il Como è una tegola importante, non soltanto per il valore tecnico del giocatore, ma anche per il progetto costruito attorno a un reparto offensivo che avrebbe dovuto beneficiare della sua presenza. Fàbregas cercava un attaccante capace di garantire profondità e forza fisica, con soluzioni diverse rispetto a Tasos Douvikas. Un profilo internazionale, con esperienza in Serie A e in Nazionale, sul quale la società aveva deciso di investire con convinzione. È possibile che la società a gennaio torni sul mercato – si riparla di Sergio Camello del Rayo Vallecano -, per consentire al giocatore di recuperare e, all’onnipresente Douvikas, di poter avere un’alternativa.
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