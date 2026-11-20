Fabregas: "La verità sull'infortunio e sui tempi di recupero di Kean. Diao e Addai puntano la Juve"
Il Como è al lavoro per preparare la sfida contro il Cagliari, la prima gara dopo la sosta per le nazionali. Fabregas ha potuto lavorare con pochi effettivi visti i tanti calciatori impegnati in giro per il mondo e anche quelli infortunati: "In questo momento siamo pochi". Il tecnico spagnolo ha analizzato nella consueta conferenza di vigilia le condizioni della squadra e la crescita di alcuni dei singoli, toccando anche il tema dell'infortunio di Kean.
Fabregas, conferenza Como-Cagliari
Fabregas ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Cagliari: "Con Pisacane ho un rapporto bellissimo, una stima importante. Non abbiamo parlato direttamente questa settimana. C'è amicizia e competizione. Mi aspettavo di vederlo nella Panchina d'Oro e non so perché non sia successo. Sarà un piacere ritrovarlo. Un uomo vero, di grande personalità e con grande voglia di imparare. Vederlo è sempre un valore aggiunto".
Sulla crescita della squadra sarda: "Do tanto merito a Pisacane. Anche di fare crescere i giovani, con una Primavera che ha vinto la Coppa Italia. Devi prenderti la responsabilità di quanto si debba fare con i più giovani. Li sta facendo crescere. Romano buonissimo giocatore, lo vedo sempre più pronto, si relaziona con i compagni, fa molto ragionamento. Winks anche mi è sempre piaciuto. Adopo è tanto intelligente, non se ne parla tanto". Sul cosa si aspetta dalla partita: "I dati ci dicoo che stile di gioco hanno. Si difendono bene, compatti e non lasciano linee per giocare. Mendy ha segnato in nazionale e poi ci sono giocatori di qualità. Hanno una grande identità e vogliono attaccare forte. Speriamo vada bene domani".
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