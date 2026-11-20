Il Como è al lavoro per preparare la sfida contro il Cagliari, la prima gara dopo la sosta per le nazionali. Fabregas ha potuto lavorare con pochi effettivi visti i tanti calciatori impegnati in giro per il mondo e anche quelli infortunati: "In questo momento siamo pochi". Il tecnico spagnolo ha analizzato nella consueta conferenza di vigilia le condizioni della squadra e la crescita di alcuni dei singoli, toccando anche il tema dell'infortunio di Kean.

Fabregas, conferenza Como-Cagliari Fabregas ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Cagliari: "Con Pisacane ho un rapporto bellissimo, una stima importante. Non abbiamo parlato direttamente questa settimana. C'è amicizia e competizione. Mi aspettavo di vederlo nella Panchina d'Oro e non so perché non sia successo. Sarà un piacere ritrovarlo. Un uomo vero, di grande personalità e con grande voglia di imparare. Vederlo è sempre un valore aggiunto".