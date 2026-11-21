COMO - "Non abbiamo fatto una partita perfetta. Abbiamo concesso 4 contropiedi, 3 importanti dove loro avrebbero potuto fare gol. Sapevo che partita ci aspettava, bravi loro a fare qualcosa di diverso in avanti. Ci hanno trovato alle spalle, in profondità, poi dal 35-37′ è cambiata la situazione e nel secondo tempo c’è stata una sola squadra in campo". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas al termine del match vinto 2-0 al Sinigaglia contro il Cagliari: "Se giochi in casa trovi stabilità e cerchi di essere più forte con la tua gente. Quando sento la curva, i tifosi, sei sempre più carico ed è naturale. Serve ai ragazzi, soprattutto in partite del genere. In Champions c’è sempre emozione, questa poteva essere una gara trappola".

L'analisi "Da Cunha ti trova soluzioni, nel secondo tempo soprattutto, anche come mezzala. È un gioiello bellissimo per noi, sa sempre alzare il livello, trova sempre nuovi stimoli. Oggi sinceramente lo volevo far riposare, avrei dovuto far giocare Caqueret ma ieri ha sentito qualcosa e al pomeriggio, dopo la conferenza, dopo degli esami hanno trovato una piccolissima cosa. Lucas però è fondamentale per noi. Mi piacerebbe che tutti i giocatori del mondo avessero la mentalità di Da Cunha", ha aggiunto Cesc Fabregas.