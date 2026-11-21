"Più cattivo di un attaccante. Però…": Fabregas, ecco il bomber Como a sorpresa
COMO - "Non abbiamo fatto una partita perfetta. Abbiamo concesso 4 contropiedi, 3 importanti dove loro avrebbero potuto fare gol. Sapevo che partita ci aspettava, bravi loro a fare qualcosa di diverso in avanti. Ci hanno trovato alle spalle, in profondità, poi dal 35-37′ è cambiata la situazione e nel secondo tempo c’è stata una sola squadra in campo". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas al termine del match vinto 2-0 al Sinigaglia contro il Cagliari: "Se giochi in casa trovi stabilità e cerchi di essere più forte con la tua gente. Quando sento la curva, i tifosi, sei sempre più carico ed è naturale. Serve ai ragazzi, soprattutto in partite del genere. In Champions c’è sempre emozione, questa poteva essere una gara trappola".
L'analisi
"Da Cunha ti trova soluzioni, nel secondo tempo soprattutto, anche come mezzala. È un gioiello bellissimo per noi, sa sempre alzare il livello, trova sempre nuovi stimoli. Oggi sinceramente lo volevo far riposare, avrei dovuto far giocare Caqueret ma ieri ha sentito qualcosa e al pomeriggio, dopo la conferenza, dopo degli esami hanno trovato una piccolissima cosa. Lucas però è fondamentale per noi. Mi piacerebbe che tutti i giocatori del mondo avessero la mentalità di Da Cunha", ha aggiunto Cesc Fabregas.
Fabregas su Ramon
"Ci sono giocatori che sono più forti. Lui è un giocatore che a me piace. Non parlerei troppo di quanto sento per lui, magari poi mi vede dopo. Abbiamo lavorato tanto per fare gol, l'anno scorso davanti alla porta non trovava la capacità di segnare. Anche in maniera facile. Adesso li fa. Ti dimostra che sono bambini e ragazzi. Ogni anno però migliorano. È un giocatore che ti arriva in area e ha più cattiveria di un attaccante, anche di sorpresa, poi gioca lungo e corto. Di testa è il primo o secondo in Serie A che guadagna duelli. Poi c'è la mentalità di ogni giocatori di farsi vedere e sentire in ogni partita. Ma se vuoi arrivare là devi saper gestire Thuram, Esposito... così i ragazzi capiscono che per arrivare a quel livello là bisogna fare sempre di più. Fare l'allenatore è pesante, tra 5-6 anni vorrei vedere tutti questi ragazzi fare Mondiali, vincere Champions League. Ma il calcio cambia e devono essere sempre pronti a sentire sempre più la pressione. Qua hanno la possibilità di crescere".
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