"Dovremo essere bravi ed efficienti". Fabregas in conferenza mette in guardia il Como in vista della sfida contro l'Aek Atene in Champions League. I risultati, però, sono dalla parte dei lariani che, nell'ultimo periodo, stanno trovando continuità in campionato e anche in Europa: il 2-0 al Cagliari ma anche il 9-1 al Lens prima della sosta, giusto per citarne un paio. Ma l'allenatore non vuole saperne di guardare indietro, soltanto avanti per vedere ancora qualche step di crescita dei suoi ragazzi.

Fabregas, conferenza Como-AEK Atene Fabregas in conferenza analizza le condizioni della sua squadra e le possibili difficoltà contro l'AEK: "La squadra sta bene. Perdiamo i giocatori che non sono in lista, porteremo con noi qualcuno della Primavera. L'AEK ha messo in difficoltà grandi club come il Real Madrid in Champions League. Sono una squadra molto fisica e dominante, anche nel loro campionato. Hanno una grande mentalità e dovremo essere molto bravi ed efficienti in partita". Sul calcio italiano: "Meglio vincere 1-0 o 4-3? Domanda difficile. So che stai parlando di Milan-Frosinone o Atalanta-Inter... ma è diverso. Io voglio sentire ancora parlare di Alvini come un grandissimo allenatore perché lo è...".