"Vittoria importante, in Champions il livello è molto alto, a prescindere da come sarebbe finita abbiamo dimostrato che siamo competitivi, è la cosa più importante per me". Così ai microfoni di Sky Sport Cesc Fabregas dopo la vittoria sudata del suo Como contro l' Aek Atene in Champions . "Dobbiamo continuare così, la Serie A rimane la cosa più importante, ma non posso negare che vivere queste notti di Champions è bellissimo", ha aggiunto l'allenatore dei lariani.

"Milla di personalità. Calo nel finale? Siamo in pochi"

Su Milla, autore del gol vittoria: "L'abbiamo preso per 6 milioni, è un giocatore molto bravo che gioca ad alti livelli già da tanto tempo, ha grande personalità ed è un leader nello spogliatoio amato da tutti". Chiusura sul calo negli ultimi 20 minuti: "Ogni errore ti può penalizzare, siamo in pochi, oggi 8 non erano disponibili, abbiamo fatto solo 3 cambi ed è la prima volta che mi capita di non usarli tutti. Ci sono cose da migliorare ma mi è piaciuta la voglia di combattere da parte della squadra".